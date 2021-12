Epic rozdává dárečky: novodobá akční trilogie Tomb Raidera zdarma

Až do konce roku každý den v obchodě Epicu najdete hru zdarma. Posledních pár dní se v obchodě objevila celá řada hitů, dnes ale máte k mání rovnou celý nabitý balíček. Zdarma je totiž nabízena kompletní nová trilogie dobrodružství Lary Croft. Klasicky jsou hry dostupné po dobu 24 hodin, takže neotálejte.

Shadow of the Tomb Raider: samé hrobky, žádná akce (recenze)

Rise of the Tomb Raider: jak se to má dělat (PC recenze)

Tomb Raider – nová doba chce novou Laru (recenze)

Kompletní trilogie znamená, že dostanete kompletní tři hry Tomb Raidera - původní reboot, Rise of the Tomb Raider a Shadow of the Tomb Raider. Většina her je taktéž ve své definitivní edici, takže spolu s kampaní a multiplayerem dostanete také veškerý dodatečný obsah a kosmetické doplňky.