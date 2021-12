Epic rozdává dárečky: předběžný přístup do Second Extinction zdarma

Až do konce roku každý den v obchodě Epicu najdete hru zdarma. Včerejší Loop Hero vystřídal předběžný přístup do dinosauří střílečky Second Extinction. Budete se snažit znovu získat zemi ze spárů nevítaných hostů. Nabídka trvá do zítřejších 17:00.

S dalšími dvěma přáteli se v Second Extinction postavit proti zmutovaným dinosaurům. Vývojáři sami říkají, že je hra navržena pro hraní v kooperaci, takže pro sólo hráče to bude trochu náročnější.

Komentované záběry vás provedou zpustošeným světem Second Extinction

Můžete si vybrat jednoho z šesti hrdinů a jedenácti zbraní, přičemž každá z nich má navíc 5 úrovní vylepšení. Do hry průběžně samozřejmě ještě bude přibývat obsah. Zatím není jasné, kdy hra vyjde v plné verzi.