Epic rozdává dárečky: příběhová detektivka Vanishing of Ethan Carter zdarma

Až do konce roku každý den v obchodě Epicu najdete hru zdarma. Včerejší Remnant: From the Ashes vystřídal Vanishing of Ethan Carter, což je výborná detektivka, ve které vyšetřujete záhadné zmizení. Nabídka trvá do zítřejších 17:00.

V době, kdy se rozmáhaly walking simulátory, vyšel i tento titul od polského nezávislého studia The Astronauts. Zahrajete si za Paula Prospera, detektiva, který se zabývá okultními záležitostmi. Jak už název napovídá, vaším cílem je zjistit, co se stalo s Ethanem Carterem.

The Vanishing of Ethan Carter: Redux - když se skáčou generace

Příběh se inspiruje příběhy z počátku 20. století. Kromě procházení prostředím a poslouchání dialogů vás čeká i řešení hádanek. Dějová linka každopádně v tomhle případě byla pro vývojáře tím nejdůležitějším.