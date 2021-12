Epic rozdává dárečky: upírská adventura z Londýna Vampyr zdarma

Až do konce roku každý den v obchodě Epicu najdete hru zdarma. Včerejší dinosauří týmovku Second Extinction dnes střídá parádní temná adventura Vampyr. Nabídka trvá do zítřejších 17:00.

Příběh vypráví o Dr. Jonathanu Reidovi, špičkovém chirurgovi, který se po válce vrací zpět do uliček Londýna, aby zjistil, že z něj je čerstvě transformovaný upír. Musí se tak nejen poprat s touto informací, ale také zjistit, jak se to stalo a kdo za tím vším stojí.

Paralelně jej honí lovci upírů a město zužuje smrtící nemoc, pro jejíž vyřešení je možná právě Reid jedinou možností.