Epic rozdává Wolfenstein: The New Order na PC zdarma. S aktivací ale nesmíte otálet

V rámci letošního vánočního rozdávání her na Epicu jsme zatím dostávali pouze menší tituly. Dnes ale konečně přišla řada na jedno ze známějších jmen. Wolfenstein: The New Order je začátkem nové éry této legendární značky postavené na vybíjení zástupů nacistických jednotek. Pokud o něj máte zájem, aktivujte si ho hned. Zdarma je totiž pouze do středečních 17:00.

V této FPS akci se podíváme do alternativní historie, kdy Německo neprohrálo. Místo toho se jeho vliv neustále rozšiřuje. B.J. Blazkowicz ani po porážce nehodlá vzdát svůj boj, a tak se přidává k odboji. Mise ho zavedou do rozmanitých lokací a nevyhneme se ani vězení, kde se objevuje Frau Engel, důstojnice, která nám nehodlá nic odpustit. Hlavní roli si ale uzmul vědátor Deathshead, který má na svědomí smrt Blazkowiczových spolubojovníků.