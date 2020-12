Epic Store do dnešního večera rozdává sci-fi horor Alien: Isolation zdarma

Alien: Isolation je dodnes nejen jednou z nejlepších her z univerza Vetřelců, ale také jedním z nejlepších sci-fi hororů posledních let. Creative Assembly nás nyní potěšilo a na Epic Store rozdává hru zcela zdarma až do 17 hodin dnešního večera.

Jediné, co pro to musíte udělat je přihlásit se ke svému účtu v launcheru a přidat si hru do své sbírky.

Alien Isolation: vesmírné plížení (recenze)

Příběh hry vás zavede za dcerou Ellen Ripleyové z filmové série, která dorazí se svým týmem prozkoumat vesmírnou stanicí Sevastopol. Na té se událo cosi zlověstného a na vás bude zjistit, co přesně. A zůstat na živu.