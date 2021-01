V letošním roce k nám dorazí spousta zajímavých her a Epic se rozhodl hráčům připomenout, že spousta z nich poběží na enginu Unreal. Společnost ostatně úzce spolupracuje se Sony a Microsoftem, aby nabídla opravdu to nejlepší, co konzole PS5 a Xbox Series X/S potřebují.

Unreal Engine 5 bude ve své preview verzi k mání už začátkem letošního roku a Epic vypustil i pekný showreel, který ukazuje nadcházející hry.