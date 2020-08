Epic žaluje Google i Apple, další sezóna Fortnite je pro iOS v ohrožení

Ve světě techniky a počítačových her se zřejmě chystá soudní souboj titánů. Epic Games se totiž nelíbí, že po zavedení možnosti přímého nákupu V-Bucks Apple i Google odstranili hru Fortnite ze svého obchodu a hráči ji tak nyní nemohou instalovat ani aktualizovat. Tvůrci herního hitu na to reagovali téměř okamžitě a varují, že hráči na zařízeních Apple by mohli přijít o následující sezónu.

"Protože Apple ZABLOKOVAL vaši možnost aktualizací, až vyjde Fortnite Chapter 2 - Season 4, nebudete moci hrát novou sezónu na zařízeních s iOS," píše Epic v blog postu označeném #FreeFortnite. Epic slibuje, že budete mít možnost hrát přinejmenším do vydání nového updatu pro další sezónu a i po jejím startu si zahrajete alespoň starou verzi hry.

Základem celé pře je spuštění přímého nákupu V-Bucks od Epicu. Ten totiž zavedl slevu na všechny nákupy V-Bucks skrze všechny platformy, pokud zvolíte přímou platbu pro Epic Games. Pokud ovšem budete pořizovat herní měnu skrze platební mechanismy Applu, zaplatíte o dvacet procent vyšší cenu. "Apple blokuje vaši možnost získávat aktualizace Fortnite! Všichni hráči by měli mít volbu při výběru platebních možností. Apple se je snaží omezit. Zapojte se do boje proti AppStore na sociálních sítích s #FreeFortnite," vyzval Epic hráče.

Kromě této reakce také Epic brzy přispěchal s parodií na slavnou reklamu Applu 1984. Tentokrát však byla stylizovaná do světa Fortnite, Velkým bratrem je nakousnuté jablko s červem a rok 2020 prý nemáme nechat, aby se stal rokem 1984. Zároveň se Epic uchýlil k podání žaloby na Apple za monopolní jednání. V ní dle svých slov Epic prý nehledá jednorázovou kompenzaci ani se nesnaží vydobýt výsadní postavení. Chce, aby v obchodech s aplikacemi, které využívají stovky milionů lidí, vznikly férové podmínky pro konkurenci.

Podobně Fortnite dopadlo i u konkurenčního Google, kde také zavedením přímé platby hra porušila pravidla obchodu a musela z něj zmizet, ale na zařízeních Android i nadále hráči budou mít možnost stáhnout hru přímo od Epicu nebo ze Samsung Galaxy Store. Zde by tak neměla být ohrožená možnost si zahrát i další sezónu. Je nutné podotknout, že Epic si musel být vědom, porušení pravidel obou obchodů a i jejich reakci tak nejspíše očekával, dost možná se ji i přímo snažil iniciovat. Pokud by se Epicu podařilo v soudní při zvítězit, mohlo by to znamenat obrovskou revoluci v rámci obchodů s aplikacemi, kde zatím platí pravidlo, že veškeré transakce v aplikacích přinášejí pro Google i Apple třicet procent ze zaplacené částky.