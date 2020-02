Epic znovu láká na hry zdarma, tentokrát se sérií Assassin’s Creed

Jeden z nejpovedenějších dílů série Assassin's Creed bude v Epic Store zcela zdarma už za pár dní.

Společnost Epic oznámila druhou bezplatnou hru, kterou nabídne koncem tohoto týdne v obchodě Epic Games Store. Jde o akční adventuru Assassin's Creed Syndicate. Hru, která byla při vydání přijata vcelku kladně.

Vzhledem k tomu, že to je hra od Ubisoftu, budete si muset vytvořit účet také u klienta Uplay. Spouštěč Epic vás také během procesu požádá o jeho instalaci . Syndicate se připojí k Faerii a obě hry budou k dispozici od pátku 21. února na týden. Do té doby máte stále čas a nárok na Kingdom Come: Deliverance a Aztez.