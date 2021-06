ESRB odhalilo Ghost of Tsushima: Director’s Cut pro PS5 a PS4

Je to jen pár dní, co uniklo možné samostatné rozšíření pro hru Ghost of Tsushima, Ghost of Ikishima, a už tu máme samurajský hit znovu. Tentokrát se na stránkách ratingové komise ESRB objevila zmínka o kompletní edici Ghost of Tsushima: Director's Cut pro PS5 a PS4.

Profil hry na stránkách bohužel neukazuje absolutně žádné dodatečné informace a detaily, je ale bezpečné předpokládat, že půjde o kompletní verzi hry včetně multiplayerového rozšíření Legends, které do hry dorazilo později.

Ghost of Ikishima bude samostatné rozšíření pro samurajský hit

Mnohem zajímavější je zmínka o platformě PS5. Na ní sice hru můžete hrát, nejde však o speciálně vylepšenou verzi hry, nýbrž pouze lépe běžící PS4 verzi. Je tedy možné, že Director's Cut bude vylepšen a více uzpůsoben právě nové konzoli včetně větší podpory ovladače DualSense. Uvidíme, co nám tvůrci potvrdí v nejbližší době.