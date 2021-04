Evil Genius 2: staňte se globálním superpadouchem | Recenze

Co baví Překvapivě komplexní stavění

Nádherný vizuální styl

Touha ovládnout svět

Příjemný humor

Mnoho možností, jak si vyzdobit základnu Co vadí Nutnost přecpat místnosti stroji

Rychle nastupující stereotyp

Hloupé chování umělé inteligence 8 /10 Hodnocení

Když jsem se jako malý díval na Jamese Bonda, mé sympatie nikdy nebyli na straně agenta jejího veličenstva. Vždy jsem fandil tomu záporákovi. Ať to bylo v úžasných high-tech základnách nebo v lepším případě démonickém smíchu, snílek s cílem ovládnout svět je mi blíž než agent střídající partnerku v každém filmu.

Sniper Elite 4: slunce, seno, nacisti (recenze)

Možnost ovládnout svět v roli sympatického supergénia mi rozhodně nemohla uniknout. Zvlášť když za hrou stojí zkušené studio Rebellion, které můžete znát hlavně díky sérii Sniper Elite. To stálo i za prvním dílem Evil Genius z roku 2004, který mě bohužel minul. Doba se však změnila a Evil Genius 2 je zejména obnovením značky. Obstojí i v dnešní době?

Na tropickém ostrově skryt před zraky světa

Hra se inspiruje filmy jako James Bond, Úžasňákovi či Já, padouch. Zvolíte si jednoho ze zlých supergéniů a začnete budovat základnu na tropickém ostrově. Odlišní záporáci sice nezmění princip hry, ale jejich výběr má nějaký vliv na příběh a schopnosti. Zalika jakožto vědecká supermysl urychlí výzkum a bohatý megalomaniak Maxmilian zase bude mít větší množství služebníků. Každý má trochu jinou motivaci, můj vybraný Red Ivan se chce pomstít za svou vlast Ivanii. Tento cíl je však spíše cestou k jiným úkolům a dialogům, hra bude stále stejná.



Váš cíl není příliš ambiciózní, chcete jen ovládnout svět

Evil Genius 2 je klasickou budovatelskou strategií, po stránce hratelnosti nepříliš originální a velmi připomínající Two Point Hospital. Chcete ovládnout svět pomocí operací v globálním měřítku a k tomu potřebujete fungující základnu se vším všudy. Potřebujete vědeckou laboratoř na objevování nových technologií, trezory na uchování zlata, kajuty a jídelnu na ubytování a živení posádky, vězení pro nepřátelské agenty, elektrické generátory pro vytváření energie a hromadu dalších budov, které musíte propojit ve fungující celek.

Vaším cílem není sestavit komplexní hodinový stroj jako v Nebuchanezzaru a nebudete potrestáni totálním rozpadem ekonomiky po každé větší chybě

Hra se přitom nesnaží být příliš náročnou. Vaším cílem není sestavit komplexní hodinový stroj jako v Nebuchanezzaru a nebudete potrestáni totálním rozpadem ekonomiky po každé větší chybě. Ačkoli těžší obtížnosti mohou být výzvou, hra je tolerantnější a chytřejší uspořádání budov zejména urychlí vaše snahy. Je tu sice hrozba v podobě nepřátelských agentů, obecně však platí, že hra je spíše odpočinková a horší hráči holt budou potřebovat víc času na splnění misí, než aby jim hrozil rychlý pád režimu jako v Tropico.

Jednoduché, ale komplexní

Nicméně to neznamená, že by tu komplexní možnosti nebyly. Je těžké mít fungující základnu, kde máte motivované pracovníky, jste chráněni před agenty v roztomilých oblecích ze 60. až 80 let. Kde probíhá kvalitní výzkum a zároveň vám základnu bezstarostně neničí elitní africké komando. Stavění probíhá na principu umístění místnosti s určitým zaměřením (třeba laboratoř), kde můžete stavět pouze určité stroje. Se specifickým zaměřením strojů máte i rozdílné pracovníky a musíte správně vyvážit počet vědců, strážců či techniků.



Stavění má komplexní prvky, ale příliš vás netrestá, takže ho zvládnou i začátečníci

Vaši pracovníci nepožadují jen jídlo, chtějí také plat, zábavu, tu a tam se potřebují vyléčit a nezapomínejme na místa, kde je musíte vytrénovat. Nejednou jsem rozboural půlku podlaží, jelikož můj návrh nebyl dostatečně efektivní. Nemluvě o nutnosti mít na chodbách hasicí přístroje a kamery pro případ nepřátelské sabotáže. Přičemž plánování je jako celek velmi zábavné. Hra umí být komplexní, na rozdíl od zmíněného Nebuchadnezzara ji však jde doporučit i těm, co chtějí bez starostí stavět. Pro ně je tu i režim sandbox.

Hra umí být komplexní, na rozdíl od zmíněného Nebuchadnezzara ji však jde doporučit i těm, co chtějí bez starostí stavět.

Jediným větším záporem je, že hra nemá příliš odladěné zdobení a praktičnost. Evil Genius 2 je mistrem ozdob. Místnosti můžete zaházet židlemi, květinami, divným medvědem, kterého Ivan přemohl ve svých dětských letech (Ivan je takový sovětský ultra Putin), jenomže nechat se příliš unést je spíše trestáno. Místnosti zpravidla musíte do prasknutí přeplnit užitkovými přístroji, jinak nepokryjete spotřebu. Následně máte půlku podlaží nacpanou generátory, abyste produkovali dostatečné množství energie.

Ovládněte svět

Všechny vaše snahy vedou k jednomu – ovládnutí světa. Ve hře budete neustále přepínat mezi základnou a světovou mapou. Na každém kontinentu musíte nejdřív vybudovat radiovou síť, abyste si následně odemknuli možné operace. Základní dvě jsou získávání bohatství (například loupeže) a snižování napětí („heat“), přičemž globální operace vlastně určují postup v příběhu a světové události.



Všechno plánování má zefektivnit vaše snahy ovládnout svět

Jakmile se rozehrajete, princip hry funguje takto: Potřebujete „vysílací sílu“, která je jistou měnou pro vybudování radiové stanice na určitém území. Tu získáváte pomocí budování řídících stanic na základně. Tím se vám odemknou operace a když je plníte, vzrůstá napětí v regionu. Jakmile napětí dosáhne určité úrovně, začnou po vás pátrat agenti, se kterými se utkáte v základně.

Hra je vysoce návyková díky vizi dosažení něčeho lepšího a vidět, jak vaše zločinecké doupě funguje a vaše operace postihují celý svět, je velmi uspokojující.

Hratelnost se tedy točí kolem opakovaného zvyšování „vysílací síly“, abyste mohli pokrýt celý svět a své radiové stanice postupně vylepšili. Kvůli omezenému prostoru je třeba provádět výzkum nových technologií v laboratoři a vedle budování nových řídících center vylepšovat ta existující. A samozřejmě je třeba mít ochranku a zbrojnici, abyste se ubránili útokům. Úkoly pak tyto principy využívají komplexněji. Například musíte nejdřív najít předměty na herní mapě a ty následně prozkoumat v laboratoři.



Své doupě si můžete upravit všelijakými ozdobami

Systém funguje naprosto skvěle a vylepšování základny působí přirozeně. Hra je vysoce návyková díky vizi dosažení něčeho lepšího a vidět, jak vaše zločinecké doupě funguje a vaše operace postihují celý svět, je velmi uspokojující. Nejednou jsem měl nutkání spustit svůj libozvučný démonický smích.

Superzáporactví je v maličkostech

A jakmile zvládnete tenhle základ, můžete si užít i maličkosti. Svého záporáka můžete ovládat, procházet se s ním po základně a tu a tam někoho zabít, aby se zlepšila morálka. Ovládat můžete i další superzločince, jakmile je rekrutujete pod svá křídla. Ti si neodpustí i nějakou tu vtipnou poznámku, ale hlavně všechny přímo ovladatelné postavy mají speciální schopnosti. Můžete si například vystřelit z nepřátelských agentů a hacknout jim zbraně.



Jako padouch můžete zabít své líné služebníky, abyste ostatní přiměli víc makat

Velmi jsem si užíval také kasino. Jeho hlavním smyslem je zabavení agentů. Představil jsem si Jamese Bonda, který sedí při partičce Black Jacka, ačkoli agenti si ve hře raději užívají pěveckou show. Kasino hlavně vypadá skvěle a má mnoho možností úprav.

Největší problémy jsou s útoky nepřátelských agentů. Vaši nohsledi se chovají až příliš tupě

Maličkosti se však projeví i špatně. Největší problémy jsou s útoky nepřátelských agentů. Vaši nohsledi se chovají až příliš tupě a mám pocit, že kamerový systém nefunguje ideálně. Je sice hezké vidět, jaký zmatek propukne při spuštění alarmu, nicméně postavy často běží špatnými směry a při boji se tlačí na sebe. Až na výjimky navíc agenti vždy útočí ze stejného směru, takže si tento vstup pochopitelně přecpete pastmi.



Umělá inteligence je bohužel slabší a hra se rychle stane stereotypní

Bohužel ačkoli je hra sebevíc návykovější, stane se velmi rychle stereotypní. Evil Genius 2 je hrou, kterou začnete hrát před obědem a nechápete, proč je 16 hodin. Zároveň se jeho principy ale opakují a 5 hodin stačí na to, aby se vzrušující práce superzločince proměnila v nekončící rutinu. Častý problém budovatelských her, který Evil Genius zasáhl dvojnásob.

Krásy světa superzločinu

Pokud vás něco přinutí u hry zůstat, bude to nejspíš vizuální styl. Ne nadarmo jsem zmínil Two Points Hospital, protože hra je podobně roztomilá a hlavně vtipná. Je to něco jako kombinace základny Syndroma z Úžasňáků a Grua z Já, padouch. Dokonce i soundtrack mi tyto filmy připomněl. Postavy jsou úchvatně stereotypní, od plešatých vědců v hábitech, ochrance na steroidech a hlavně agentů v sáčku a kloboučku po kostýmy nejsilnějších padouchů. Základna je přecpaná šílenými vědeckými přístroji, přičemž i popisy vykouzlí úsměv na tváří. „Tato televize vysílá jen filmy, kde padouši vyhrají.“ – no prostě paráda!



Vizuální styl je báječný a hru je radostí pozorovat

Herní svět navíc žije. Bude vás bavit dívat se, jak přístroje fungují. Jak na pódiu postavy zpívají či jak se opilý agent vybavuje v baru. Nejvíc se mi líbilo vyslýchání, kde se vytahují nejrůznější šílenosti včetně dynamitu. Každý nakonec promluví! Herní svět totiž jako celek funguje. Vše včetně mapy je v reálném čase a nic se neudělá jen na papíře. Když pošlete někoho na misi, vidíte, jak se tým připraví v hangáru a následně odletí vrtulník. Když připlují agenti, vidíte, jak zakotví loď a postupně k vám agenti dorazí v lanovce.

Všechny tyto maličkosti způsobí, že hru budete prostě milovat. Ano, nepřináší nic vyloženě nového a stane se stereotypní až příliš rychle. Nicméně je vtipná, návyková a jako celek zábavná. Přes všechny její vady mohu Evil Genius 2 rozhodně doporučit.