Evil Hunter Tycoon: tradiční hratelnost v netradičním balení | Recenze

Co baví PixelArtové ztvárnění

Příjemná atmosféra

Poměrně bohatá hratelnost

Bez nutnosti reklam či mikrotransakcí Co vadí V začátcích příliš informací

Některé aktivity by mohly být automatizované 8 /10 Hodnocení

Vývojářské studio Super Planet nás se svým novým titulem Evil Hunter Tycoon tak trochu klame. Jeden by skoro získal pocit, že si pro nás tým připravil nějaký revoluční tycoon z prostředí pekla. Opak je ovšem pravdou. Výraz Tycoon, který je obsažený v názvu, je totiž silně zavádějící a hodný diskuze. Mnohem více totiž titul z hlediska hratelnosti naplňuje klasickou představu o strategii či RPG.

Povedená iluze

Evil Hunter Tycoon je poměrně zvláštní úkaz ve světě mobilních her. Je úžasnou ukázkou, jak lze i tradiční koncept s klasickou hratelností povýšit nad konkurenční produkty a dokázat se odlišit v maličkostech. V maličkostech, které nakonec vytváří jeden velký a příjemně soudržný celek. Vývojáři k titulu přistoupili silně experimentálně, a přestože si vzali základy herního žánru k srdci, výsledný produkt působí hodně svěže a inovativně. To nejlepší na tom všem ale je, že jde vlastně jen o povedenou iluzi.



Evil Hunter Tycoon se na první pohled tváří jako tuctová mobilní hra

Za první velký odvážný krok určitě považujeme pixel artové provedení. Je pravdou, že v dnešní době už nejde o tak výjimečné pojetí, jako by tomu bylo např. pět let nazpátek, každopádně v rámci žánru jde jistě o trochu netradiční řešení. Ať už se to někomu líbí nebo ne, pixel art je fenoménem dnešní doby, který podvědomě táhne. Vyvolává v hráčích iluzi něčeho povědomého a tradičního. Pixel art u her je něco jako původní receptura u oplatek. Všem je jasné, že se od originálu liší, přesto je chceme zkusit.

Pixel art u her je něco jako původní receptura u oplatek. Všem je jasné, že se od originálu liší, přesto je chceme zkusit

Dalším klíčovým prvkem Evil Hunter Tycoon je výběr herního žánru. Jedná se o strategické RPG, ve kterém se stáváte správcem malého fantasy městečka a staráte se o jeho rozvoj. Pro přesné označení celku možná bude vhodnější přistoupit k filozofickému pojetí obce jako takové. Do této míry rozhodně můžeme uvažovat o klasickém tycoonu, vězte však, že mnohem více hra reprezentuje již zmíněné prvky RPG a strategie.

Obec nadevše

V jádru totiž nejde o generování zisku pro další generování zisku, ale zejména o blaho jednotlivých vesničanů, respektive lovců, jak jsou zde označování. V klasickém tycoon žánru je totiž hráčům osud jednotlivých obyvatel či návštěvníků víceméně lhostejný. Oproti tomu zde jsou to právě lovci, kteří stojí za zvelebováním obce či ziskem surovin. Jsou tak zkrátka nositelem života a hratelnosti celkově. Nejde zde o výdělek jako takový, ale o blaho všech zainteresovaných.



Nabízí však poměrně hodně solidní zábavu

Vaši lovci se budou neustále vydávat za brány města, by naplnili zásoby městských skladů, které budou dále určeny pro výrobu zdravotnických pomůcek, potravy, zbraní, brnění či stavbu budov. Jednotliví lovci jsou tak základem pro přežití v osadě. Nejde však v žádném případě o obyčejné sběrače, kteří den co den přinášejí své zásoby za kus žvance. Ba naopak. Jde o schopné lovce, kteří zároveň vystupují jako ochránci daného společenství. Za branami totiž čeká mnoho nebezpečných bytostí, se kterými je třeba se vypořádávat.

Je to právě zasazení, které dělá z Evil Hunter Tycoon poměrně netradiční záležitost. Vývojáři využili víceméně běžné herní mechanismy, dokázali je však ozvláštnit na základě celkového zasazení. Vašimi nepřáteli tak nejsou kdejaké hlídky, ale kostlivci, vampýři a mágové. Celkové fantasy pojetí hře prospívá a překvapivě funguje i ve spojení s pixel artovým ztvárněním.

Vývojáři využili víceméně běžné herní mechanismy, dokázali je však ozvláštnit na základě celkového zasazení

Cílem hry je postupné plnění jednotlivých questů, které zajišťují neustálé zvelebování celé obce a kvality života v ní. Hráč tedy zajišťuje suroviny, staví budovy, upgraduje je, učí své lovce skilly, produkuje potraviny apod. Nutno poznamenat, že hra za hráče skoro nic neudělá automaticky a každá činnost je navázána na řadu jiných, což může být zejména v začátcích poměrně obtížné. Tak například aby mohli vaši lovci pracovat ve prospěch obce, je třeba aby byli v dobré fyzické kondici. Aby v ní však byli, je třeba zajistit dostatek obvazů pro léčení. Pro jejich výrobu je však nutné mít dostatek surovin, které ovšem opět produkují samotní lovci.



Za hlavní klady považujeme zejména obsáhlost a pixel art ztvárnění

Každou z těchto aktivit je třeba neustále hlídat nebo se celý kolotoč zastaví a hráč se nehne z místa. Je třeba také zmínit, že každý z lovců vyžaduje svojí vlastní péči. Jednoho po druhém tak musíte učit jednotlivé skilly, vybavovat zbraněmi či brněním apod. To samozřejmě v závislosti na dané třídě. Máme zde čaroděje, válečníky apod. Hra navíc oplývá poměrně širokým spektrem informací, a ne vždy je úplně zřejmé, co je nutné udělat. Alespoň základy anglického jazyka jsou pro plynulé hraní nezbytné.

Co si neuděláš, to nemáš

Díky zmíněným skutečnostem se Evil Hunter Tycoon stává poměrně komplexním a časově náročným titulem. Jde o jakýsi fantasy pixel artový manažer obce. Oproti jiným tycoonům však zapomeňte na nějaké generování zisku po vypnutí hry. Vše se odehrává pouze během samotného hraní a výhradně na základě povelů hráče. Titul tak vyžaduje poměrně velkou pozornost a neustálou aktivitu.



Titul vyžaduje ze strany hráče poměrně velké množství pozornosti a času

Komu by nestačilo tradiční farmaření a zvelebování, může se pustit do dungeonu. Ten představuje několik vln nepřátel v klasickém temném podzemním prostředí. Pokud se vaši lovci dokáží vrátit na povrch živí a zdraví, budou odměněni nějakou tou cennou laskominou. Samozřejmostí jsou tak raidy, levelování i PvP, craftění nebo customizace. Ačkoli se to nezdá, titul je co do hloubky až překvapivě obsáhlý.

Ocenit musíme také nevtíravou politiku mikrotransakcí či absenci reklam. Ty jsou tedy do jisté míry k dispozici přímo v terénu v podobě potulného obchodníka, představují však pouze možnost rychlého výdělku, nikoli nutnost. Evil Hunter Tycoon je ovšem v oblasti surovin poměrně velkorysou hrou, nedostatkem tak trpět nebudete. Podobně je tomu i z hlediska požadavků na výkon. Pixel artové provedení zdá se titulu prospívá, mobilním telefonům naštěstí tolik netopí, a to doslova. Huawei P30 Lite, na kterém byla hra recenzována se ani nestačil výrazněji zapotit. Hra je koncipována výhradně na výšku, což ovšem ničemu rozhodně neubližuje. Problém neměly samozřejmě ani podstatně výkonnější stroje jako Huawei P30 nebo Sony Xperia XZ2 Compact.

V celku se tak bavíme o hodně povedené a na první pohled nenápadné hře, která dokáže okouzlit jak svým grafickým zpracováním, tak tradičním konceptem hratelnosti v netradičním balení. Vývojáři dokázali na klasickou kostru naroubovat vlastní rukopis a specifickou atmosféru. Hra je navíc bez větších chyb, které by zbytečně kazily výsledný dojem. Milovníci RPG strategií by rozhodně neměli váhat.

Verdikt Naznačili jsme to už na začátku. Evil Hunter Tycoon je zajímavým úkazem na poli mobilních her. Titul je i přes zdánlivě nepřesvědčivé pixel artové ztvárnění příjemně obsáhlou a nápaditou hrou, která v sobě kombinuje ty nejlepší prvky klasických RPG strategií s vlastní přidanou hodnotou. Navíc patří k těm titulům, které hráčům nedají nic zadarmo. Což ovšem může někoho odradit, stejně tak jako poměrně velké množství informací, které hra na své správce obce chrlí. Pokud však úvodní tlak ustojíte, čeká vás pohodová a relaxační hratelnost se spoustou příjemných momentů.

Hra byla recenzována na telefonu Huawei P30 a Sony Xperia XZ2 Compact.