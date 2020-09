Ex-producent Rockstaru vybral 40 milionů na novou sci-fi hru Everywhere

V dnešní době se odpojit od velkého studia a založit své vlastní, které bude následovat vaše přání a herní cíle, není nic neobvyklého, o to více, pokud jste bývalý producent studia Rockstar. To si pravděpodobně řekl i Leslie Benzies, který dokázal posbírat přes 40 milionů dolarů na svůj interní projekt Everywhere.

Mělo by jít o sci-fi akční hru v otevřeném světě a vezme si jej na starost právě studio Build a Rocket Boy, kterému Benzies šéfuje. Investice na projekt pramení z mnoha zdrojů včetně čínské technologické společnosti Netease.

Benzies rozhodně není v herní branži nováčkem. Pracoval v Rockstaru na sérii Grand Theft Auto až do roku 2016, kdy se rozhodl rozloučit a soudně se domáhal přes 150 milionů dolarů na nevyplacených honorářích. Everywhere, jak již název napovídá, by mělo čerpat inspiraci z mnoha různých žánrů i her, takže půjde o zajímavý koktejl toho nejlepšího. Uvidíme, zda se studiu zadaří.