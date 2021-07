Exkluzivní upgrady pro vozidla v GTA5 Online míří na Xbox Series X/S a PS5

GTA 5, které oslaví v září už solidních 8 let existence, dostane 11. října upgrade pro novou generaci konzolí a současně by měly do hry přijít také exkluzivní upgrady pro vozidla z nového příběhového rozšíření.

Rustler je středověké GTA, které si zahrajete už koncem srpna

Nejbližší update do GTA Online jménem Los Santos Tuners je už venku a přidává celou řadu tuningových misí, závodů a také nový sociální prvek LS Car Meet pro chlubení se svými vozidly. Můžete zkouknout trailer k oficiálnímu vydání nebo vyzkoušet už obsah přímo ve hře.