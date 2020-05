F1 2020: nové formule šlapou na plyn realismu, a přesto jsou přístupnější

Závodní série F1 patří už dlouhodobě k etalonu tohoto žánru a vlastně prakticky nemá přímou konkurenci. Codemasters se každý rok snaží posunout laťku věrohodnosti a realismu zase o ždibec a dál a série ušla solidní kus cesty od ročníku 2015, kdy jsem tomu pro změnu propadl já. Vývojáři nás pozvali k preview verzi hry, ve které jsme si mohli vyzkoušet pár režimů a obecně dostat do rukou, jak se letošní ročník hraje. A víte co? Je to zatraceně slibná podívaná.

Mám v živé paměti, jak jsem se kdysi divil, jak může někoho bavit jezdit 70 koleček a drtit ideální stopu mezi houfem monopostů. Pak jsem to zkusil, pohrál si s tlakem pneumatik v garáži, vyrazil na svou první testovací jízdu, řešil s týmem problémy a vyhrál svůj první šampionát. Už vím, jak to někoho může bavit. Atmosféra celkového zážitku je často nepopsatelná a jak jistě víte, právě v ní tkví lví podíl toho, proč fanoušci sérii tak milují. A vývojáři se v letošním ročníku rozhodli udělat hned několik velmi rozumných kroků.

V preview buildu jsme měli k dispozici jen pár ochutnávek, od jednoho z šampionátu po toužebně očekávaný split-screen až po časové jízdy na mnoha monopostech ze seznamu. K ochutnání byly jak F1, tak F2 divize a člověk tak dostal dobrý přehled o tom, čím se novinka od předchozích ročníků liší. Shrnul bych to do několika hlavních bodů - mnohem lepší prezentace, věrohodnější fyzika, vypiplanější kariéra a celkově uhlazenější grafické zpracování.

Jako první jsem se okamžitě vrhl na vlastní šampionát, který jsem si nastavil dle libosti. Se sérií mám několikaleté zkušenosti a chtěl jsem okamžitě pocítit chuť pravého šampionátu. Změny jsou patrné na první pohled. Celá akce je koncipována do televizního přenosu, nechybí epický hudební podkres, vyčerpávající statistiky a výborný komentář, který trefně popisuje dění na obrazovce. Atmosféra před závodem by se dala krájet a po výběru svého jezdce už usedáte do kokpitu, abyste si nastavili svůj monopost. Dle informací se můžeme navíc těšit na kompletně přepracovaný My Team, díky kterému budete moci prakticky od začátku vytvořit svůj vlastní tým, který povedete na vrchol. Kariéra by měla být velmi propracovaná, k té jsme se bohužel zatím neměli šanci dostat. Šampionáty však budou dostupná v mnoha verzích, od vlastního až po kompletní sezónu, čítající desítky přípravných jízd, kvalifikací a samotných turnajů.

K čemu jsme se však dostat mohli bylo nastavení monopostu a piplání s fyzikou, a i zde je cítit solidní pokrok. Nastavit lze samozřejmě naprosto vše, od tlaku v pneumatikách po systém trakce a další faktory, které ovlivní závod. Rozdíl je okamžitě cítit na trati. V dřívějších dílech monoposty velmi jednoduše ztrácely trakci a při ledabylé práci s plynem a brzdou hráč rychle ztrácel kontrolu. Tentokrát jsou vozy mnohem agilnější a drží podstatně lépe, což pomáhá při agresivnějším projíždění rohů a zatáček.

Podle vývojářů jde o vylepšenou fyziku, konkrétně mnohem lepší kalkulaci setrvačnosti kola v pneumatice. Dotyk s vozovkou je tak vypočítáván mnohem věrohodněji a realističtěji, což vyústí v lepší pocit při ovládání monopostu. Na zpětné vazbě se celkově podílela celá řada skutečných závodníků F1 a jezdců, takže měli vývojáři podstatně lepší a přesnější informace o tom, jak by se takový vůz měl chovat.

Celkový pocit ze závodu je jinak velmi podobný předchozímu ročníku. Ovládání je hbité a nyní mnohem robustnější. Celá řada pohledů kamery zaručí, že budete mít vždy přehled o dění na obrazovce, stejně jako množství různých asistentů a ukazatelů. F1 má být letos nejen mnohem věrohodnější simulací, ale paralelně i mnohem přístupnější pro nováčky. Toho chtějí tvůrci docílit celou řadu pomocníků a asistentů, které si lze během závodu zapnout. Pokud se tedy snažíte do světa formulí teprve dostat, právě letošní ročník by pro vás měl být mnohem přístupnější. Asistenti pro vás budou řadit, přibržďovat, kontrolovat trakci i další aspekty a na vás bude víceméně si jen užívat akční jízdu.

Z hlediska grafického zpracování je série už dlouho ve výborné kondici, Codemasters ale zapracovali především na kvalitě textur, částicových efektech a osvětlení. Na trati a mimo ni tak je nyní mnohem více prachu a poletujících částic, při dešti je při zemi krásně vyobrazen mlhavý opar, který vám pořádně zacloumá s výhledem, v nočních hodinách je pak mnohem lépe zpracováno světlo, dopadající na vozovku a okolí. Jedná se tak spíše o evoluci a malé změny, právě v detailech se ale skrývá genialita a F2 2020 vypadá výborně na pohled i přímo v akci. Korunku všemu nasazují špičkově zpracované monoposty světových automobilek, výborně podané řidiči a jezdci a celková prezentace, která jako by z oka vypadla televiznímu přenosu. Má to šmrnc a potřebnou jiskru, která na závodu formulí láká tolik lidí.

Po dlouhé době se do série konečně vrací i multiplayer s rozdělenou obrazovkou, takže si budete moci v časových jízdách pořádně poměřit síly s kamarády. Split-screen začíná být v moderních závodních hrách nedostatkovým zbožím, takže jsme rádi, že jej alespoň někteří vývojáři nezapomínají do svých her zakomponovávat.

F1 2020 vypadá na přirozenou evoluci, která však nezapomíná na důležité novinky. Z toho mála, co jsme mohli vyzkoušet máme pocit, že dokáže letošní ročník nalákat mnohem více lidí než dříve. Kariéra působí mnohem lákavěji a hlouběji, šampionáty mají neuvěřitelný náboj a atmosféru, fyzika a ovládání bylo vypipláno a grafika opět pozvednuta na novou úroveň. Nejde tu o žádnou revoluci, ale o kvalitní pokračování populární značky, která se nesnaží být "jen na oko". Na plnohodnotnou verzi se rozhodně těšíme a náš verdikt vám přineseme v brzké recenzi.