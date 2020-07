F1 2020: opět o kousek lepší | Recenze

Co baví Režim My Team

Intenzivní zážitky ze závodění

Opět o něco lepší pocit z jízdy

Výraznější prolnutí se sérií F2 Co vadí Otravné loadingy

Průměrná grafika 9 /10 Hodnocení

Na restart sezóny Formule 1 jsme si letos museli počkat až na začátek července, což je skutečně historický unikát. Bůh motorsportu tomu tak chtěl a vydání nového ročníku F1 2020 od Codemasters tak shodou okolností přichází v ten nejlepší možný moment, prakticky v souběhu se začátkem sezóny. Vývojáři slibovali, ostatně stejně jako každý rok, řadu velkých novinek, které mají posunout letošní ročník opět o kousek blíže k reálnějšímu zážitku ze závodění. Co přináší F1 2020 a je tento meziroční pokrok tak výrazný, aby se hráčům vyplatilo do něj investovat?

Těsto stejné

Herní značka F1 je zaběhlou klasikou, stálicí, se kterou každý rok počítáme víceméně automaticky. A to nejen z hlediska samotného vydání, ale rovněž v rovině obsahu a jeho kvality. Jde sice o úzce zaměřený produkt, který není určen pro masy, každopádně o široké hráčské základně netřeba pochybovat. Značka je již za ty roky jasně definovaná a vývojáři se soustředí spíše na postupné vylepšování a implementaci jemných novinek.



Jízdní model je opět o něco vybroušenější

Není tak jistě žádným překvapením, že ročník 2020 opět staví na základech minulého dílu a představuje tak stejně intenzivní zážitek, ovšem s řadou novinek. V první řadě je třeba zmínit pochopitelnou aktualizací startovního roštu, a to jak z hlediska jednotlivých stájí, tak i samotných jezdců. Alpha Tauri tak nahrazuje Torro Rosso, i když jde samozřejmě pouze o změnu názvu a barevného provedení.



Po grafické stránce by se už nějaká vylepšení hodila

Těšit se dále můžeme i Estebana Ocona nebo Nicholase Latifiho. Díky oficiální licenci FIA je samozřejmostí také přítomnost všech plánovaných okruhů pro letošní sezonu, na většinu z nich se však vydáme pouze virtuálně. S předstihem si tak hráči mohou vyzkoušen holandský Zandvoort či nový městský okruh v Hanoji.

We Race As One

Na jednu skutečnost však Codemasters již zareagovat nestihli, neboť ji vlastně ani neočekávali. Jde o nejrůznější výrazy solidarity a pospolitosti ve spojitosti s nedávnými událostmi v USA. Absenci barevných duh jistě odpustíme, Mercedes coby stříbrný šíp už ale není aktuální. Na obranu vývojářů šlo však o hodně spontánní akci podpořenou Lewisem Hamiltonem, která se dala asi těžko očekávat. Budoucí updaty by tento nedostatek mohly vyřešit, a to už při vydání samotném.

My Team je skutečně povedenou novinkou, která rozšiřuje klasickou kariéru a dává hráčům možnost vybudovat něco vlastního.

Jak jsme již naznačili, F1 2020 staví na pevných základech minulých ročníků, přináší však opravdu mnoho novinek, snad nejvíce za poslední roky. Tak předně je to slibovaný herní režim My Team, který umožňuje vytvoření vlastní závodní stáje. Je třeba uznat, že jde o opravdu hodně výraznou novinku, kterou budou hráči milovat. Volit lze barevnou kombinaci monopostu, sestavu jezdců, dodavatele pohonné jednotky, sponzory apod. Režim představuje určitou kombinaci manažerského režimu s klasickou kariérou. Nejde tak pouze o samotné absolvování velkých cen, ale také o správu celého týmu, a to z moha hledisek.



Zážitek z jízdy je opravdu hodně intenzivní

Výrazné prohloubení možností dává konečně pocítit celý ten kolotoč mnohem intenzivněji. Vnímat lze problémy plynoucí z nedostatku finančních prostředků, důležitý je také výběr jednotlivých sponzorů, a to s přihlédnutím k jejich požadavkům a očekáváním. Do hry vstupují též pozitivní a negativní dopady komunikace stáje vzhledem k veřejnosti. My Team je skutečně povedenou novinkou, která rozšiřuje klasickou kariéru a dává hráčům možnost vybudovat něco vlastního, vplout do skutečného seriálu F1 s vlastním produktem a splynout s ním mnohem intenzivněji.

Uhlazenější a konzistentnější

Komu by se nechtělo narušovat reálné startovní pole, je k dispozici samozřejmě klasický režim kariéry, jak jej známe z minulosti. Mimozávodní aktivity zde cílí zejména na technologický vývoj vozů. Novinkou je však možnost zkrácení celého seriálu na 16 či 10 Grand Prix. Díky oficiální licenci je k dispozici také seriál F2, který oproti loňskému ročníku prostupuje do režimu kariéry mnohem výrazněji.



Závody jsou opravdu akční ve dne i v noci

Co se samotné hratelnosti týče, i zde jsme se dočkali nějakých změn. V první řadě je třeba zmínit možnost split-screenu, který sice asi nebude patřit k hlavním vrcholům tohoto ročníku, jedná se však o příjemnou možnost, která není nikdy ke škodě, zvláště v posledních letech, kdy tento režim pomalu ale jistě mizí. Mimo split-screen pochopitelně vývojáři nezapomněli ani na multiplayerovou složku.

Codemasters se zároveň snaží cílit na ještě širší hráčskou základnu a nabízí o něco komplexnější přizpůsobení herní obtížnosti. Na své si tak přijdou jak skuteční začátečníci, tak i ostřílení matadoři.



Barevné provedení Mercedesu není aktuální, aktualizace to však vyřeší

Výraznějších změn se hratelnost nedočkala, ostatně nebyl vlastně ani důvod. Za zmínku stojí snad jen přepracovaný systém ERS, který se stal konečně fungujícím pomocníkem. Přestože není série F1 brána jako striktní herní simulátor, pocity z jízdy jsou skutečně intenzivní a o výrazném zlepšení hovoří i skuteční jezdci. Dynamika jízdy doznala určitých změn a v tomto ohledu se jistě jedná o nejlepší ročník.

Dynamika jízdy doznala určitých změn a v tomto ohledu se jistě jedná o nejlepší ročník

I po grafické stránce lze vnímat nějaká ta vylepšení, žádný zázračný posun ovšem rozhodně nečekejte. Tradiční slabší stránkou jsou mimozávodní animace, které stále nedosahují takových kvalit, jakých bychom na dosluhující generaci konzolí čekali. A bohužel také otravné a někdy poněkud dlouhé loadingy mezi načítáním.



F1 2020 je rozhodně nejlepší ročník série za poslední dobu

Tradičním přesahem posledních ročníků je také přítomnost historických monopostů, které se i letos rozšíří o vybrané kousky. Za zmínku určitě stojí speciální edice hry věnovaná Michaelu Schumacherovi, která titul obohacuje o další z legendárních vozů, ve kterých se kdy proháněl. Těšit se tak můžete na Jordan 191, Benetton B194 a B195, stejně jako na legendární Ferrari F1-2000. Součástí jsou také speciální polepy pro tvorbu monopostu v režimu My Team.