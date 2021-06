F1 Mobile Racing: odlehčená verze velkého bratra | Recenze

Co baví DNA původní F1 série

Oficiální licence

Neobtěžující mikrotransakce

Vydařený jízdní model

Variabilní obtížnost Co vadí Grafika neohromí

Licence z loňského roku 8 /10 Hodnocení

Vydání nového dílu závodní série F1 se kvapem blíží, chvíli si ale ještě budeme muset počkat. Nezbývá nám tedy než si zahrát loňský ročník nebo si zkrátit čas nějakou tou mobilní rychlovkou se stejnou tématikou. Ideální volbou je rozhodně F1 Mobile Racing, pod kterou se rovněž podepsalo studio Codemasters. Proč byste si hru měli zahrát a v čem dokáže upoutat pozornost si shrneme v následující recenzi.

Král je jen jeden

Asi netřeba připomínat, že jsou to právě Codemasters, kteří jsou právem považování za krále virtuálních F1 simulátorů. Svojí práci dělají naprosto famózně a fanoušci to umí ocenit. Na poli závodních her určených pro mobilní zařízení je konkurence opravdu nabušená, jen málokterý titul však splňuje ta nejpřísnější měřítka. Buď nedosahuje požadovaných kvalit nebo není zdarma, popřípadě je plný otravných reklam.



Závody jsou svižné a zábavné

F1 Mobile Racing se samozřejmě nemůže srovnávat se svým velkým bratrem, i přesto ovšem můžeme s poklidem tvrdit, že z něho přinejmenším vychází, a dokonce si bere to nejlepší. Vývojáři tak hráčům nabízejí skvělou možnost, jak si užít výtečné závodění v lite verzi pro mobilní telefony.

Původní DNA zůstalo zachováno, došlo však k přizpůsobení, které umožňuje pohodlnou hratelnost s určitými kompromisy

Na tomto místě je třeba upozornit, že nároky nesmí být zbytečně přehnané. Pořád je třeba si uvědomit, že se bavíme o mobilní hře. V tomto ohledu ovšem vývojáři odvedli skvělou práci a dokázali téměř nemožné. Přenést hratelné formule na mobilní zařízení v důstojné formě.



Mnohé jistě potěší tvorba vlastního monopostu

Původní DNA zůstalo zachováno, došlo však k přizpůsobení, které umožňuje pohodlnou hratelnost s určitými kompromisy. Navíc, bylo by také marketingově hloupé snažit se i po obsahové stránce přinést free to play hru v poměru 1:1.

Ústupky samozřejmostí

Přestože musíme v celkové komplexnosti hry udělat velké ústupky, výsledek je více než uspokojivý. V základu tu máme plně licencovanou hru, ostatně, jak již bývá zvykem. Bohužel jedná se o licenci pro loňský závodní ročník, což by někoho mohlo trochu otrávit. Ve výsledku je to ale jedno, F1 Mobile Racing nenabízí tak rozsáhlé a zdlouhavé herní režimy, aby se jednalo o tak velký přešlap. Licence je zkrátka suprová věc i za předpokladu, že kopíruje loňskou sezónu.



Těšit se můžete na licencované okruhy

Na to se pochopitelně váže i seznam dostupných okruhů. Ty rovněž kopírují loňský plán, který, jak jistě víme, nakonec stejně doznal obrovských změn. Jednotlivé tratě nejsou dostupné okamžitě, je třeba je postupně odemykat. Čímž se odstáváme k celému principu hry. Hráč si vytvoří vlastní monopost, který může také náležitě zbarvit dle vlastního vkusu. Následně se vrhne do závodění v režimu singleplayeru či duelu, ve kterém může vyzvat náhodného hráče. Za herní úspěchy potom obdržíte důležité body, které lze směnit za kosmetické blbůstky.



Za získané body lze vylepšovat vlastní vůz

Hlavní odměnou jsou ovšem upgradové body, kterými lze vylepšovat svůj monopost v oblastech jako jsou řízení, brzdy, motor, aerodynamika, ovládání apod.

Hráč si vytvoří vlastní monopost, který může také náležitě zbarvit dle vlastního vkusu

Vývojáři si zde pochopitelně vypůjčili strom vylepšení ze série F1, samozřejmě v té nejzákladnější podobě. Titul je díky bohu free to play, ale nenutí hráče do nákupů ve hře. A pokud někde přece jen, jedná se vždy o kosmetické věci. Nemusíte se tak obávat, že byste nebyli bez skutečných investic konkurenceschopní. V tomto ohledu patří Codemasters palec nahoru.

Pro začátečníky i pokročilé

Princip hry je tak vlastně jednoduchý. Za získané body postupně budujete vlastní tým, vylepšujete monopost a esteticky přizpůsobujete obrazu svému. Závodění rovná se body, body rovná se vylepšení, vylepšení rovná se větší konkurenceschopnost v závodění. Vše naprosto jasné, jednoduché a hlavně zábavné.



Potěší i možnost klasických kamer

V režimu singleplayeru je k dispozici kvalifikace, sprintový závod či grid start závod. Zvolit lze samozřejmě obtížnost a počet kol. Závody tak mohou být skutečnou jednohubkou, stejně tak ale i poměrně dlouhou záležitostí (až 15 kol). Mimo klasické závodění jsou dostupné též nejrůznější výzvy a především časově omezené eventy, které je možné hrát po dosažení určitého ligového levelu. Právě zde na hráče čekají ty nejsladší odměny.



Pro milovníky F1 naprostá nutnost do kapsy

Nutno zároveň zmínit, že v oblasti hratelnosti jde na mobilní měřítka o celkem komplexní záležitost. F1 Mobile Racing umí být pohodovou arkádou, stejně tak jako poměrně tuhou mobilní polo simulací, která zatopí i pokročilejším hráčům. K dispozici jsou nejrůznější asistence, které lze dle libosti vypínat a zapínat. Samotné ovládání je koncipováno na šíři zařízení a lze volit z dotykových tlačítek pro zatáčení, či ovládání prostřednictvím otáčení zařízení. To se nakonec ukázalo jako vhodnější, ovládat totiž na jedné obrazovce plyn, brzdu, zatáčení či systém DRS je trochu složitější.

Žádných připomínek nemáme ani v oblasti technického stavu. Titul jede opravdu svižně, stejně tak je pohotové i připojování do hry. Snad jen to grafické zpracování není úplně oslnivé, vše je ovšem kompenzováno parádní hratelností. F1 Mobile Racing jsme recenzovali na telefonu Samsung A52 5G a mimo drobného zahřívání jsme nezaznamenali žádné komplikace. Galaxy S20 zvládal vše taktéž bez problémů a na menším iPhonu 12 Mini jsme byli vděčni za zatáčení gyroskopem, které uvolnilo displej jen pro to nejnutnější. Hra ale běží naprosto plynule takřka za všech podmínek, což je další významné plus.

Verdikt F1 Mobile Racing je skutečně hodně povedenou lite verzí většího bratra Codemasters. Došlo samozřejmě k řadě kompromisů, i tak hra sdílí to zásadní. Čert vezmi starou oficiální licenci či nějakou tu reklamu, která občas po závodě vyskočí. Jde totiž o jednu z těch lepších závodních her pro mobilní zařízení, kterých je sice víc než dost, kvalitou ale povětšinou úplně jinde…

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy S20 a iPhone 12 Mini. Za zapůjčení zařízení děkujeme obchodu Smarty.