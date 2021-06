Face of War: z průměru nevyčnívá | Recenze

Co baví Svižná hratelnost

Rychlé připojování do hry Co vadí Průměrné grafické zpracování

Minimum obsahu

Nedostatek herních režimů

Celkově sotva průměrné 5 /10 Hodnocení

Vody PvP mobilních stříleček jsou poměrně zahuštěnou záležitostí s víceméně jasným králem v podobě legendárního Call Of Duty Mobile. Jen málo konkurenčních titulů se dokáže alespoň přiblížit jeho kvalitám. Přestože většina podobných her není schopna vystoupit z gigantického stínu, který COD Mobile vrhá, nelze je označovat za zbytečné. Minimálně je zde prostor pro neustálý tlak a občas i slušnou alternativu. Zda je tímto případem i Face of War se dozvíte v následující recenzi.

Ve jménu armády

Vývojářský tým GDCompany si ve vojensky zaměřené tématice očividně libuje. V obchodě Googlu najdeme okolo desítky menších titulů, pod kterými je zmíněné studio podepsáno, většina z nich se točí okolo stíhaček, vrtulníků či ponorek. Zajímavostí je potom i vlastní battle royal titul FightNight Battle Royale: FPS Shooter. Nejde sice o ty nejstahovanější či nejlépe hodnocené hry, v celkovém průměru si však nevedou rozhodně špatně. Multiplayerová PvP střílečka Face of War je tak dalším logickým doplněním tohoto jednostranně zaměřeného portfolia.



Po grafické stránce se jedná o hodně slabou záležitost

Inspirace této akční záležitosti je víceméně jasná a vývojáři se tím asi ani nikterak netají. Ve srovnání s konkurenčními tituly stejného žánru však jde o poměrně chudého příbuzného, byť s dobrými momenty. Vedle povedené hratelnosti je tu ovšem poměrně plochý obsah, který může v dnešní nabité konkurenci představovat poměrně velký handicap.

Face of War představuje PvP střílečku z pohledu třetí osoby, ve které si to proti sobě rozdávají dva pětičlenné týmy. Jedním z nich jsou obligátní záporáci usilující o aktivaci bomby, proti se pochopitelně staví speciální komando s cílem těmto nekalostem zabránit. Zkrátka takový mobilní Counter-Strike. Všechno to na papíře působí celkem jednoduše a jak všichni víme, v jednoduchosti je krása. Nutno přiznat, že samotná hratelnost je poměrně svěží a dynamická, byť kvalit těch nejznámějších titulů ve stejném žánru bohužel nedosahuje.

Snadno a intuitivně

Vývojáři zvolili víceméně klasické ovládání, kdy jedním palcem ovládáte pohyb, druhým se potom otáčíte. K dispozici je rovněž přikrčení, přepínání zbraní či okamžité dobití v případě potřeby. Hráč může zároveň volit mezi automatickým či manuálním mířením. To automatické je pochopitelně téměř stoprocentní, zároveň se s ním ovšem pojí staré známé zpoždění. Manuální míření oproti tomu vyžaduje určitý skill, při jeho osvojení ovšem získáte nad soupeři nemalou výhodu.



Vaše mobilní zařízení budou ušetřeny nadměrnému zahřívání

Jak jsme již naznačili, tím světlejším momentem je jistě samotná hratelnost, která působí celkem svěže a intuitivně. Netřeba se dlouze adaptovat či šifrovat herní mechanismy. Stačí naskočit do hry a zábava může začít. Tahle zábava ovšem není zrovna na dlouho. Vývojáři na profilu hry hovoří o tunách zbraní, ohromující grafice či skvělých taktických soubojích. Bohužel se jedná pouze o kupu řečiček, které rozhodně nemají své opodstatnění.



Herní prostředí je až příliš sterilní

Mimo již zmiňované snadné a dynamické hratelnosti je totiž Face of War hodně chudou hrou. Nenápadné grafické zpracování bychom vzhledem ke specifické stylizaci ještě byli schopni odpustit, další přehmaty už ale nikoli.

Hodně prázdné balení

Tak v prvé řadě musíme zmínit minimum dostupných map, které navíc vypadají až podezřele podobně. Nehledě na to, že nápaditostí zrovna neoplývají. V kombinaci s průměrným grafickým zpracováním postrádající smysl pro detail bohužel vražedná kombinace. Veškerá akce se tak odehrává ve sterilním prostředí těžko uvěřitelné betonové zástavby.



To samé bohužel platí o dostupném vybavení

Celému zážitku na atraktivitě bohužel nepřidává ani absence rozmanitých herních režimů. Jasně, pokládat či deaktivovat bomby je vždycky super, ale čas od času to prostě změnu chce. Navíc ani ta nabídka dostupného vybavení není zrovna ohromující. Ne snad, že by nebylo z čeho volit, bohužel vývojáři zkrátka neumí tento zásadní obsah náležitě prezentovat a prodat.

Nemáme na mysli prodat prostřednictvím mikrotransakcí, ale prodat v rámci celkového konceptu hry. Brzy vám tak bude jedno, jestli běháte po mapě s touhle nebo onou útočnou puškou. A to je celkem škoda, o to více v PvP akční střílečce, která se tradičně točí okolo zbraňového arsenálu.



Co hře však nelze upřít, je celkem povedený gun play

A kdo by se snad těšil na nějaké taktické možnosti, bude také zklamán. Face of War není zrovna komplexní hrou, ale spíše jednoduchou lite verzí klasických PvP mobilních akcí. Příliš toho bohužel nenabízí ani v rámci mimo herního obsahu.

Za postupné herní úspěchy můžete nakupovat nějaké ty skiny, o výraznější motivaci však řeč být nemůže. Bavíme se zde naštěstí o free-to-play titulu, který vás alespoň nemusí nic stát. Mikrotransakce jsou samozřejmostí, díky koncepci hry jde však o naprostou zbytečnost, zahrát si lze celkem pohodlně i bez investic. Titul byl recenzován na mobilním zařízení Samsung A52 G, který si s touto jednohubkou poradil naprosto bez problémů. Je nutno dodat, že Face of War rozhodně není náročnou hrou, která by kladla vysoké nároky na výkon. O nic větší problémy s titulem neměl ani výkonnější kolega Galaxy S20, telefony se víceméně ani pořádně nezahřejí, internetové připojení je však s ohledem na hratelnost nutností.

Verdikt Face of War díru do světa rozhodně neudělá. V rámci žánru působí hodně usedle a zbytečně nenápadně. Ocenit musíme pohodovou dynamickou hratelnost či rychlé připojování do jednotlivých her, naopak velice kritičtí jsme směrem k samotnému plochému obsahu. Absence dalších herních režimů či otřesné mapy bohužel sráží titul do slabšího průměru. Pokud si tak chcete užít nějakou PvP střílečku, sáhněte raději jinam.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy S20 a Huawei P40.