Factorio odkrývá rozšíření Space Age. Dobrodružství bude pokračovat i po odpálení rakety

České Factorio je velmi specifickou záležitostí, která si ale i přes své netradiční pojetí automatizace naprosto všeho získala obrovskou komunitu fanoušků. Už dříve jste mohli zahlédnout oznámení, že se chystá větší rozšíření. A nyní už víme, že se bude jmenovat Space Age. Původní hra končí odpálením rakety do vesmíru. S tímto doplňkem vaše cesta bude pokračovat dál skrz vzduchoprázdno až na další planety.

Přímo v oznámení padlo, že vydání by mělo přijít zhruba za rok. Pokud ale bažíte po průběžných novinkách, tvůrci budou každý týden vypouštět do světa menší updaty ohledně toho, co rozšíření přinese. Celkově se můžete těšit na čtveřici planet. Autoři tak nesáhli k procedurálnímu generování, jak je dneska v podobných případech zvykem. Každá z planet bude mít jinou tematiku a dostanete se na ní k novým surovinám, nepřátelům a samozřejmě i výzvám.

Aby úvodní část hry nebyla s rozšířením tak zdlouhavá, budou muset přijít úpravy technologického stromu. To v praxi znamená, že se rychleji dostanete k odpálení první rakety do vesmíru, ale k některým technologiím, které nyní máte v závěru základní hry, ve Space Age objevíte až při průzkumu dalších planet. Ještě před výpravou si ale musíte na orbitě postavit platformu. Nemusí být jen jedna. Časem je můžete klidně využívat pro automatizovanou meziplanetární přepravu.

Chystaná verze 2.0 pro Factorio nebude znamenat jen vydání rozšíření. Vylepšení a úpravy zamíří i do základní verze. Do tohoto výčtu spadá například lepší práce s blueprinty, vylepšené chování létajících robotů nebo lepší kontrola nad železnicemi. Plány to rozhodně nejsou malé, ale autoři Factoria už dříve dokázali, čeho jsou schopní, takže nepochybujeme, že ani tentokrát fanoušky nezklamou.