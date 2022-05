Fall Guys přechází na free-to-play model. V červnu vyjdou také na Xbox a Nintendo Switch

Včera večer studio Mediatonic přišlo s velkým oznámením ohledně jejich úspěšného battle royale.

V posledních měsících nebylo o Fall Guys moc slyšet. Kromě poslední sezóny byl velkou událostí odkup studia společností Epic Games. Ještě před samotným oznámením se hojně spekulovalo o přechodu na free-to-play a dnes už to máme potvrzené. Zdarma si budou moci všichni zahrát od 21. června a v ten den Fall Guys dorazí i na Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch. Na PlayStation 5 pak vyjdou ve vylepšené verzi.

Fall Guys současně budou podporovat i hraní skrz platformy a váš postup se bude přenášet, takže nezáleží na tom, kde budete vy nebo vaši přátelé hrát. Menší komplikací je, že hru od přechodu na free-to-play už nenajdete v obchodě Steamu, ale pouze v Epic Store. Pokud ji ale v knihovně na Steamu máte, tak o ni samozřejmě nepřijdete.

Po technické stránce budou nové verze Fall Guys odlišené. Nejlépe na tom budou hráči na PlayStationu 5, kde hra poběží v rozlišení 4K při 60 FPS. Oproti tomu se Switch drží na 30 FPS v rozlišení 720p při hraní v handheld módu a 1080p v doku. U Xboxu je pak možností hned několik. Ty si můžete prohlédnout na obrázku níže.

Pokud si Fall Guys zahrajete ještě před těmito velkými změnami, tak jako odměnu dostanete Legacy Pack s několika kostýmy a Season Pass pro první free-to-play sezónu zdarma. Součástí nové sezóny jako obvykle budou nové levely, kostýmy a výzvy. Budete se také moci pustit do módu Free for All ve velké aréně.

S přechodem na free-to-play Fall Guys trochu víc přitvrdí s mikrotransakcemi. Součástí hry bude nová herní měna Show-Bucks, za kterou si pořídíte kosmetické doplňky nebo Season Pass. Ten ale bude dostupný i v osekané verzi zdarma pro všechny. Už nyní se do hry můžete předregistrovat, za což také dostanete pár odměn.

Zdroj: Fall Guys