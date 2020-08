Fall Guys: Ultimate Knockout - nečekaný hit sráží nepřipravenost | Recenze

Co baví Bláznivé minihry

Jednoduchá grafika

Charakter televizní zábavy

Jednoduché a návykové

Získávání obsahu hraním Co vadí Občasné nepřesnosti

Problémy serverů

Menší rozmanitost

Absence lokálních her 7 /10 Hodnocení

Fall Guys: Ultimate Knockout se do naší pozornosti poprvé dostalo, když tuto hříčku Sony oznámilo jako titul zdarma pro předplatitele PS Plus. Hra měla vycházet právě 4.srpna, tedy v den, kdy PS Plus obmění své gratis hry a očividně šlo o skvělou marketingovou strategii. Bláznivé hříčce se totiž daří nadmíru dobře i na PC, kde se už podařilo prodat dva miliony kopií. Dokonce i když se o vydání stará tak velká kapacita, jakou Devolver Digital bezesporu je, podařilo se této minimalistické blbůstce stát nejhranějším titulem v historii vydavatele. Je ale tento kousek, který očividně krom žánru battle royale bere inspiraci z japonských televizních show typu Takeshiho hrad, opravdu tak dobrý?

V jednoduchosti je krása

Fall Guys: Ultimate Knockout vypadá na první pohled nesmírně jednoduše. Skoro až primitivně. Fazolky oblečené do různých kostýmů pobíhají a skáčou mezi platformami a sem tam do něčeho narážejí, proskakují obručemi nebo se snaží vzájemně dohonit. A první dojem zde neklame. Hra se opravdu hraje přesně tak jednoduše jak to vypadá, což je jednoznačné plus. Samozřejmě, že zkušeným pardálům herního světa to tak nemusí vždy připadat, ale pro příležitostného hráče jde o velmi příjemnou zkušenost. Nejspíše i díky ní se Fall Guys prodejně tak moc daří.



Cesta za vítězstvím vede skrze pět překážkami prošpikovaných kol

Celkem se jedna online hra skládá z pěti za sebou jdoucích miniher, v nichž se vždy musíte vejít do počtu kvalifikovaných. Boj až šedesáti hráčů většinou začíná závodem, který váš počet zredukuje na přijatelnější množství a potom už přicházejí další hry. Po každé vás zbude méně až dojde na hru, kde vítězí jenom ten nejlepší. Setkat se můžete s honěnou, závody nebo třeba fotbalem. Variací je více. Celkem zde najdete 24 miniher, jejichž principy se ovšem dost podobají, takže po jistém čase se mohou trošku zajíst nebo přestat bavit. Pokud ale vývojáři budou držet hru při životě pravidelnými updaty, neměl bych o její budoucnost strach.

Boj až šedesáti hráčů většinou začíná závodem, který váš počet zredukuje na přijatelnější množství a potom už přicházejí další hry

Uznávaný režisér Takeshi Kitano je mužem, po němž se jmenuje šílená televizní zábava z Japonska osmdesátých let. Ano, mluvíme o Takeshiho hradu. Nic by se asi nedalo k Fall Guys připodobnit více. Replikace některých principů této šílenosti se podařila na výbornou a letošní letní hit tak zvládá perfektně bavit svojí bláznivostí, zlomyslností některých a úkoly, které by i Kitano obdivoval s otevřenými ústy a kdyby jimi museli procházet skuteční lidé a ne jenom fazolky v kostýmech, kroutili bychom hlavou nad jejich bizarností. Ale stejně bychom se dobře bavili.

Úspěch hry jako její největší problém

Jestli má Fall Guys nějaký zásadní problém, je to popularita této čerstvě vydané hry. Důvod je naprosto jednoduchý. Servery mají potíže stíhat takové množství hráčů a stává se tak, že padají, nebo špatně spojují lidi, kteří se chtějí do divokého závodu za vysněnou korunkou pro vítěze vydat. Především při svém prvním hraní jsem se s tímhle nepříjemným faktem potýkal opravdu hodně. Několikrát jsem dostal chybovou hlášku o tom, že jsou problémy se servery. Jindy zase nenašel soupeře. Opravdu? Že bych u hry, kterou hraje momentálně tolik lidí, při správném fungování matchmakingu nenašel soupeře? Tomu moc nevěřím.



Matchmaking občas hapruje, většinou ale soupeře najdete rychle

Ve finále jsem tak třeba během jedné hodiny stihl odehrát pouze dvě série miniher, a to je zatraceně málo. Když všechno funguje, tak je přitom hra svižná a její tempo potěší každého, kdo má volnou třeba hodinku během dne. Spolehnout se na to ale bohužel momentálně nedá.

Když už jsme u spojování hráčů, určitě bych také zmínil, že mě trošku mrzí absence lokální hry. Zahrát si podobnou šílenost s přáteli na gauči by rozhodně bylo také super a i když by se potom trošku vytrácela podobnost šíleným televizním pořadům, stále by mohlo jít o velmi zábavnou formu hraní ve více lidech. Osobně jsem celkově velký fanoušek gaučovek a rád si s přáteli podobné tituly zahraji. Tak snad se i zde časem dočkáme.

Roztomilý a osobitý vizuál

Fall Guys si na nic nehraje. Jde o zábavnou hříčku která se z grafického hlediska snaží být tak jednoduchá, jak to jenom jde. Žádné náročné prvky, žádné zbytečnosti. Tým vývojářů se očividně soustředil především na hratelnost a díky tomu slaví úspěch. Doprovodná hudba skvěle doplňuje atmosféru šílených bojů o přežití. Ani po několika hodinách hraní mě nezačala nijak výrazně otravovat, a to se dá považovat za vzácnost, protože opakující se motivy by normálně člověku asi trochu na mozek lezly.



Variant outfitů na začátku moc není, hraním ale získáte více možností

Technicky je hra velmi slušná a nezaznamenává žádné klíčové problémy jako jsou bugy nebo nestabilní snímky za sekundu. Je však nutné podotknout, že bezchybný titul také není a sem tam narazíte na nějakou tu nepřesnost. Propadnete, kde nemáte. Chytíte soupeře, kterému máte ukradnout ocas, ale ohon z něj nedostanete. Že by však šlo o nějak zásadní problém se říci nedá a tyto nepřesnosti jsou spíše ojedinělé.

Slušné jsou také možnosti editace, které se navíc neskrývají za paywall. Všechno lze získat hraním a nemusíte se tak bát, že některé ze skinů by vás snad měly stát velké peníze. Některé ze speciálních předmětů získáváte za herní měnu, jiné naopak postupem v žebříčku levelů. Díky tomu máte neustálo motivaci hrát. Nabídka skinů je na začátku relativně omezená ale poměrně brzy se propracujete k celkem širokému šatníku.