Fallout: Atomová pouta - všichni táhneme za jeden provaz | Recenze

Co baví Žetony C.A.M.P.

Nehrozí kradení úkolů

Karty aktivace Co vadí Moc lineární

Málo karet úkolů

Modifikace a mutace moc nevyžijete 4 /10 Hodnocení

Fallout: Atomová pouta jsou menším rozšířením, v papírové krabičce s cenou kolem 250 korun nalezne jen několik karet, pár žetonů a kostku. Největší novinou je tedy pochopitelně možnost hrát hru kooperativně – tedy už žádné krádeže úkolů a jejich splnění na druhé straně mapy, už žádné „špatné“ odbočky v příběhu, který někdo vedl jiným směrem, než byste chtěli vy. Kooperativně můžete hrát všechny 4 scénáře ze základní hry, plus scénář z Nové Kalifornie (v krabičce najdete lehce upravené karty scénářů).

Atomová pouta ze hry odebírají tolik diskutované karty agendy a namísto nich přináší balíček karet cílů. Z těchto cílů si vždy při přípravě hry vylosujete 4 karty, to jsou vaše úkoly, které budete společně plnit. Bohužel karet není mnoho, opakují se a nejsou ničím zajímavé (odhoď 15 zátek, odhoď 2 nestartovní obleky…). Dalším rozdílem je to, že si před zahájením hry musíte zvolit loajální frakci. Budete věrní Bratrstvu oceli nebo raději Enklávě?? Jakmile se si však zvolíte svou frakci, už své rozhodnutí nemůžete změnit a během hry budete moci plnit pouze ty úkoly, které vám daná frakce dovolí. Důležitá je přitom znalost předlohy, resp. světa Falloutu, jinak se totiž moc chytat nebudete.

Zatímco v základní hře jsme byli často značně mrzutí z toho, že nám někdo náhodně vyfoukl rozpracovaný úkol, a to daný úkol ani splnit nechtěl, jen si zrovna chtěl jít třeba nakoupit do vesnice, tady nás dohánělo k šílenství to, jak vás hra vede za ručičku a nepustí z cesty. Tím, že můžete plnit pouze úkoly své loajální frakce se nejenže příběh větší jen jednou stranou, ale častokrát se dostanete do slepé uličky a nebudete mít co dělat, protože na hlavním úkolu zrovna pracují vaši spoluhráči.

Další novinou jsou karty mutací, modifikací, aktivace a vylepšení dílny. Při čtení pravidel jsme se nejvíce těšili právě na mutace, které si vylosujete před začátkem hry a jakmile dosáhnete 5. úrovně radiace, kartu otočíte a zjistíte, jaká zrůda se z vás stala. Což o to, mutace přináší zajímavé schopnosti – kladné i záporné -, problém je, že se k otočení karty většinou nedostanete, protože je ve vašem vlastním zájmu držet si úroveň radiace co možná nejníže. Pokud navíc hrajete za Pana Šikulu nebo za ghůla, je nemožné vůbec nějakou dávku radiace dostat.

Podobné je to i s kartami vylepšení dílny a modifikací. Modifikace jsou vylepšení zbraní a výstroje, které můžete získat při obchodování, je však zase otázka, proč by si je kdo bral… snad jen v případě, že obchod nic kloudného nenabízí, můžete si zkusit vzít modifikaci, ale není vůbec jisté, jestli nepůjdete spíš z deště pod okap. Karty vylepšení dílny můžete získat za plnění úkolů (berete si je místo karet agendy). Ale opět – kdyby ve hře nebyly, nic by se nestalo.

Pokud bychom na Atomových poutech měli něco pochválit, po delší úvaze jsme vybrali 3 věci. V prvé řadě jsou to žetony C. A. M. P., které vám umožní teleportovat se mezi lokacemi – vzhledem k tomu, že hrací plán bývá zvláště v rozšířených verzích scénářů velmi rozsáhlý, se tato možnost velmi hodí a odpadá tak otravné cestování sem a tam. Další relativně fungující novinkou je kostka asistence, která umožňuje využít pomoci spoluhráče při souboji. Váš spoluhráč ale musí být buď na stejném políčku, nebo u sebe musí mít střelnou zbraň a stát na sousedícím políčku. Kostka funguje jako klasické V. A. T. S. kostky jen s tím rozdílem, že případná zranění jdou pochopitelně do postavy pomocníka.

Konečně třetí relativně fungující věcí jsou karty aktivace. Tím, že Atomová pouta zrušila karty agendy, bylo třeba najít jiný způsob, jak aktivovat monstra. Karet aktivací je 8 a každá z nich má na sobě několik symbolů nepřátel, kteří se dané kolo aktivují. Určitě bychom ocenili větší počet karet s tím, že některé z nich budou prázdné – karty agendy ostatně tu a tam nepřátelé také neaktivovaly –, ale dá se říct, že Atomová pouta mají tolik fatálních chyb, že nad tímhle jen mávneme rukou.

Pokud byste se nás zeptali, proč byste si měli rozšíření Atomová pouta pořídit, pak… opravdu nevíme. Je vidět, že rozšíření bylo patrně šito horkou jehlou, aby hráčům umožnilo hrát kooperativně, bohužel hru ještě více rozbilo. Tím, že se musíte držet jen jedné dějové linky je hra nesmírně lineární a místy i nudná. Většinu vylepšení, které rozšíření nabízí, stejně využijete jen minimálně nebo vůbec.

Název: Fallout: Atomová pouta

Vydavatel: Blackfire

Počet hráčů: 1-4

Herní doba: 180 minut

Doporučený věk: 14

Doporučená cena: 399 Kč