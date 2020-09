Fallout Shelter: vault hledá svého nového vůdce| Recenze

Co baví Produkční hodnota

Nenáročné a chytlavé

Příjemná hrací doba Co vadí Nepraktické kartičky nepřátel 8 /10 Hodnocení

Ve Fallout Shelter jste jedním z mnoha obyvatel valutu, který si žije v mezích možností poklidným životem. Problém nastane ve chvíli, kdy zemře vůdce valutu a na jeho místo je třeba dosadit někoho nového. V tuto chvíli se do hry dostáváte vy. Dokážete se o své spoluobyvatele postarat tak dobře, aby vás nakonec zvolili za vůdce?

Princip hry je velmi jednoduchý, jedná se o typický worker placement. To znamená, že ve svém tahu vždy umístíte jednoho pracovníka na některé políčko z dostupných místností. Zpočátku hry máte k dispozici jen dva panáčky, obyvatele si ale samozřejmě můžete v daných místnostech vygenerovat až do celkového počtu 7. Hráči se ve svých tazích postupně střídají až do chvíle, kdy jednomu z nich dojdou panáčci, pak se klidně může stát, že jeho soupeř pojede dvakrát za sebou. Pracovníka můžete umístit vždy na nějaké volné políčko v místnosti a on vám získá příslušný bonus.

Na internetu se krátce po vydání hry objevily hlasy, že ten hráč, který první získá dalšího pracovníka navíc, vyhrál. Toto tvrzení můžeme s čistým svědomím vyvrátit. Hru můžete vyhrát klidně se čtyřmi pracovníky, dost totiž záleží na tom, jaké místnosti se vám podaří pořídit si do svého patra. Jako mnohem lepší strategie se nám jeví kosit nepřátele, a hlavně získávat předměty, které vám v závěrečném bodování mohou přinést pěknou řádku bodů.

Oproti počítačové předloze je ve stolním Fallout Shelteru jeden společný valut pro všechny hráče. Ti v něm mají své vlastní patro, kam umisťují zakoupené místnosti, ale nic jim nebrání v tom, aby užívali i místnosti protivníků. Pokud se však rozhodnou jiného hráče navštívit, ten si může vzít ze společné zásoby libovolný zdroj. Jediné první patro valutu je společné pro všechny.

Právě zdroje jsou to, oč ve Falloutu běží. Získávat je můžete z příslušných místností (například generátor vám generuje elektřinu, v čističce vody získáte čistou vodu, ve stáčírně Nuka Coly získáváte jídlo a tak dále). Za suroviny si pak můžete v prvé řadě kupovat další místnosti, nebo je různě vzájemně směňovat a některé místnostmi vám dokonce umožňují získat nějaké vítězné body výměnou za danou surovinu nebo suroviny. Pokud navíc na políčko umístíte pracovníka vytrénovaného v dané schopnosti – tento trénink opět umožňují určité místnosti –, získáte dvojnásobnou odměnu.

Vítaným zpestřením je fáze nebezpečí, v němž aktivní hráč hodí dvěma šestistěnnými kostkami za každé patro ve valutu a pokud mu padne hodnota, která je vytištěná na kartách postavených místností v daném patře, umístí tam kartu nebezpečí (pokud už se tam nějaká nenachází). Může se přitom jednat o banalitu typu výpadek elektřiny, nebo požár, ale také třeba o radioaktivního ghůla nebo párače. Tyto karty poté blokují danou část místnosti a na konci hry ubírají vítězné body. Zneškodnit se je může pokusit každý z hráčů, na nepřátele ovšem doporučujeme pořádně se vyzbrojit zbraněmi, jinak se vám může stát, že si v jednom kole pošlete půlku pracovníků do lazaretu.

Na Falloutu oceňujeme také vysokou produkční hodnotu. Hra samotná je v kovové krabičce (tady nás mrzí jen to, že krabička má pouze nakreslené madlo), která si sice otevírá poněkud ztěžka, vypadá ale setsakra dobře! Plus si FFG zaslouží také za parádní figurky, sice jsou malinké, ale detailně propracované. Na první pohled vypadají moc hezky také průhledné kartičky nepřátel. Při hraní ovšem zjistíte, že bohužel nejsou moc praktické – zakrývají totiž jak bonusové písmenko, tak také odměnu místnosti.

Od tohoto Falloutu jsme nic moc nečekali, o to příjemněji nás překvapil. Cena hry je přece jen za takovýto filer docela vysoká, na druhou stranu zpracování hry je opravdu moc pěkné a v konečném hodnocení je Fallout Shelter moc milá hra, kterou si s vámi s chutí zahrají jak kovaní hráči, tak i nehráči, protože pravidla jsou velmi jednoduchá. Hrát se dá v jakémkoli počtu hráčů od 2 do 4, je ovšem fakt, že ve dvou je hra trochu slabší, doporučujeme tedy, aby se vás u stolu sešlo co nejvíce.

Název: Fallout Shelter

Vydavatel: Blackfire

Počet hráčů: 2-4

Herní doba: 90 minut

Doporučený věk: 14 let

Doporučená cena: 999 Kč