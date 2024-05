Falloutová mánie pokračuje. Postapokalyptická tématika zamíří do Fortnite

Díky nedávno vydanému seriálu podle oblíbené RPG série Fallout opět vystřelil zájem o většinu starších dílů. Velké oblibě se těší dokonce i multiplayerový Fallout 76, který se za posledních několik let slušně rozrostl o další obsah. Bethesda vlnu nadšení nehodlá nechat jen tak vychladnout. Právě Fallout se v rámci spolupráce s Epic Games dostane i do jejich battle royale hitovky Fortnite.

Spolupráci zatím oznámili jediným obrázkem, ale její výsledky bychom měli vidět už brzy. Současná sezóna ve Fortnite končí 24. května, takže snad ještě během tohoto týdne se dočkáme odhalení toho, co si z Falloutu hodlá Epic vypůjčit. Sázkou na jistotu jsou tematické skiny, mezi kterými by neměl chybět ikonický power armor. Není ale také výjimkou, že v rámci spolupráce dojde i na přenesení dalších prvků do světa Fortnite. Je tedy možné, že přímo na aktualizované herní mapě najdete stopu tohoto postapokalyptického univerza.

Epic v podobných událostech nejspíš nehodlá brzdit ani v budoucnu. Není to tak dávno, co se v jejich hře objevil Avatar: The Last Airbender a došlo i na crossover se Star Wars. Zároveň stále přicházejí i další spolupráce s hudebními interprety. Naposledy se z nich ve Fortnite objevila Billie Eilish.

Zdroj: Game Informer