Famfrpál vyjde jako samostatná hra Harry Potter: Quidditch Champions. Testování začne brzy

Hráči při vydání Hogwarts Legacy kroutili hlavou nad tím, že součástí hry není famfrpál, i když hřiště u Bradavic ani možnost létání na koštěti nechybí. Tento kouzelnický sport ale nakonec v herním světě uvidíme, i když to nebude skrz úspěšné RPG. Harry Potter: Quidditch Champions je samostatná multiplayerovka zaměřená na kompetitivní hraní. Na oficiálních stránkách se můžete přihlásit do omezeného testování, které proběhne už mezi 21. a 22. dubnem.

Quidditch Champions by měli dorazit na PC i konzole. O vícero detailů se tvůrci zatím nepodělili, ale určitě se více dozvíme po víkendovém testu. Zatím to zní jako klasická multiplayerovka, do které se můžete pustit sólo i s kamarády a upravovat podobu svého čaroděje. Nedivili bychom se, kdyby nakonec tato novinka fungovala na modelu free-to-play, ale o tom zatím nepadlo jediné slovo.

Vývoj má na starosti málo známé Unbroken Studios. Kromě menších mobilních her se podílí také na nedávno odloženém Suicide Squad: Kill the Justice League. Pro svoji hru ze světa Harryho Pottera zvolili grafický styl, který vzbuzuje rozporuplné ohlasy. Vypadá zkrátka jako tuctová mobilní hra. Z kratičké ukázky, které nemá ani 20 sekund, se ale těžko soudí, jak to s Quidditch Champions ve skutečnosti bude. Zkuste se přihlásit, a třeba si ho budete moci vyzkoušet už o víkendu.

