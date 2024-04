Fanoušci Elden Ringu si do své sbírky mohou pořídit paži nejtěžšího bosse v životní velikosti

Pokud jste světem Elden Ringu procházeli důkladně, určitě jste v lokaci Haligtree narazili na velmi tuhý bossfight s Malenií, Miquellovou čepelí. Mezi hráči je právě tato bojovnice považovaná za nejtěžšího protivníka z celé hry. Kromě toho, že je velmi zdatnou šermířkou, umí také využívat schopnosti šarlatové hniloby, která je ale spíš prokletím než darem. Přišla kvůli němu o ruku, kterou musela nahradit protézou vyrobenou jejím bratrem. Právě model Maleniiny ruky si můžete nově předobjednat.

Cenovka rozhodně není nízká, replika v životní velikosti vás vyjde na 450€, tedy zhruba 11 300 Kč. Kvalitou by ale měla stát za to, protože Bandai Namco na její tvorbě spolupracuje se společností PureArts, která má s podobnými projekty bohaté zkušenosti. Bohužel tedy nebude z ryzího zlata jako ve hře, ale alespoň díky tomu není její cena mnohonásobně vyšší. Pokud si paži předobjednáte, měla by k vám dorazit letos v prosinci.

Připomínku této polobohyně si pak můžete vystavit na kovovém podstavci nebo je tady možnost připevnit si ji na zeď. Materiálem samotného modelu je polyresin nabarvený odstíny zlaté. Bandai Namco ho chce také zatraktivnit tím, že jde o limitovanou výrobu. Celosvětově bude existovat jen 3 500 kusů.

Zdroj: Bandai Namco