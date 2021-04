Fanoušci PS Store pro PS3 a Vitu vyprosili, Sony ho nakonec neruší

Playstation minulý týden oznámil, že digitální obchody pro PS3 a Playstation Vita budou zrušeny. To by mimo jiné znamenalo, že některé hry již nebudou běžně dostupné a skončily by tak v propadlišti dějin, pokud si je již hráči nepořídili. Fanoušci se nyní mohou radovat, protože Sony je vyslyšelo a obchod se nakonec rušit nebude.

"Oznámili jsme hráčům, že obchod PS Store pro PS3 a Vita se bude rušit. Po dalším zvážení je jasné, že toto rozhodnutí nebylo správné. Proto dnes mohu s potěšením oznámit, že obchod PS Store pro PS3 i Vita zůstane i nadále aktivní. Když jsme původně k tomuto rozhodnutí dospěli, vycházeli jsme z mnoha faktorů. Vzali jsme v úvahu nároky údržby podpory pro starší zařízení i snahu převést více našich zdrojů na aktuální zařízení, na nichž funguje většina našich hráčů. Nyní ale víme, že hráči jsou i nadále zapálení pro hraní na PS3 a PS Vita a jsme rádi, že se nám podařilo najít kompromis, který to umožní," vyjádřil se k celé záležitosti ředitel Sony Interactive Entertainment Jim Ryan.

Používáte ještě PS Store pro starší generace konzoli?