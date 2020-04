Fanoušci Titanfallu se můžou v Apexu těšit na příjemné překvapení

Apex Legends je v současné době ve své čtvrté sezóně a podle rozhovoru v Game Informeru rozhodně ještě schovává některá esa ve svém rukávu. To, že je Apex zasazen do stejného univerza jako sci-fi střílečky Titanfall už víme dávno. nyní to vypadá, že se snad obě série trochu více propojí.

Na otázku, zda se tyto hry někdy nějakým způsobem propojí totiž jeden ze členů týmů odpověděl, že může být v páté sezóně pro fanoušky Titanfallu schované potenciální překvapení. Vývojáři prý chtějí vydolovat co nejvíce ze sci-fi světa Titanfallu a přenést jej do Apexu.

Bohužel nemáme nejmenší páru, co přesně to znamená. Titáni se do hry pravděpodobně nechystají, tuto spekulaci vyvrátili přímo vývojáři na jednom ze svých podcastů. Mohlo by tedy jít o nějakou známou postavou, která se ve hře mihne, případně se rovnou přidá do seznamu Legend a vydá se kosit soupeře. Prozatím jsme kromě Revenanta viděli ještě vojáka Forge (který je dost dobře mrtvý) a malou dívku, ze které se později stane Loba. Kdo dál? Nezbývá, než si počkat a zjistit v páté sezóně.