Fanoušci Warhammeru mají žně. Čeká je strategie Age of Sigmar: Realms of Ruin i závody Speed Freeks

Pokud patříte mezi fanoušky obrovského univerza Warhammer, tak poslední dobou jistě rádi vidíte i to, co se kolem značky děje ve videoherním světě. Games Workshop nehodlá zpomalovat. Právě naopak. Jen pár dní zpátky vyšla výborná střílečka Warhammer 40 000: Boltgun, ještě letos nás čeká druhý Space Marine a na nedávné Skull Showcase byla představena další dvojice her.

První z nich je real-time strategie Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Tahle odnož má už několik dílů a opět se v ní podíváme do fantasy části tohoto univerza. Dostaneme se do pozice vrchního velitele jedné ze čtyř frakcí, abychom se poprali s nepřáteli v říši Ghur. Příběhová kampaň, na které spolupracoval Gavin Thorpe, autor Black Library, bude hrát hlavní roli.

Nebude to ale jen o sólo hraní. Součástí hry bude i online multiplayer, který bude fungovat napříč platformami PC, PlayStation a Xbox. Tady vidíme lehký zádrhel. I když jsou strategie bez problému hratelné i s ovladačem, hráči s klávesnicí a myší přeci jen budou mít značnou výhodu.

Realms of Ruin vzniká v úzké spolupráci s Games Workshop, díky čemuž mají být jednotky převedeny do digitální podoby tak, aby byly co nejvěrnější svým deskovkovým verzím. O vývoj se postará tým Frontier Developments, který má za sebou třeba Jurassic World Evolution nebo F1 Manager. Datum vydání jejich novinky zatím neznáme. Musíme se tak spokojit oznámením na Steamu, že vyjde zanedlouho.

Další přírůstek je z trochu bizarnějšího soudku. Dobře ale známe Blood Bowl, který svět Warhammeru propojuje s americkým fotbalem, takže nás ani závody ze sci-fi části tohoto univerza nepřekvapí. Ve Warhammer 40 000: Speed Freeks hraje hlavní roli kult Orků posedlých rychlostí. Rychlost je ale jen jedním z důležitých aspektů. Svůj stroj musíte vytunit také silnými zbraněmi, protože protivníci si s vámi servítky brát nebudou. Každý ze sedmi typů modelů má trochu jiný styl hraní.

Speed Freeks jsou zaměření na multiplayer pro 16 hráčů v několika různých herních módech. Nedočkavci mohou zkusit štěstí a požádat o přístup do nadcházejícího alfa testu přímo na Steamu. Tím hlavním tady bude mód s řežbou na začátku a pořádným sprintem na závěr. Tvůrci sami přiznávají, že hra v této verzi nebude ani zdaleka bezchybná, takže shovívavost je na místě. Ohledně vydání jsme na tom stejně, jako v případě Realms of Ruin, takže na oznámení přesného data si ještě počkáme.