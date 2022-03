Fantasy MMO New World v hodinovém deníčku slibuje celou řadu novinek a vylepšení

New World od Amazonu možná nezačal úplně šťastně, tvůrci ale pilně pracují na tom, aby se do fantasy světa vrátili fanoušci i hráči. V nejnovějším hodinovém deníčku jsme se tedy dozvěděli celou řadou informací a detailů o nadcházejícím obsahu.

New World se snaží oživit endgame. Přináší měnící se výzvy v expedicích

Už teď koncem března se můžeme těšit na první aktualizaci Heart of Madness, která přinese novou expedici, 3v3 PvP arény, systém PvP odměn a novou zbraň. Další větší obsahové balíčky dorazí v létě a na podzim. Letní expedice Barnacles and Black Powder přinese do hry také lepší vyhledávač skupin a letní event.

Nakonec na podzim se dočkáme zbrusu nové oblasti Brimstone Sand, nových expedicí, žebříčků a nové zbraně - obouručního meče.