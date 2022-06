Fantasy taškařice Tiny Tina's Wonderlands konečně dorazila na Steam

Populární dobrodružství praštěné Tiny rozšiřuje pole působení.

Ztřeštěné akční RPG ze světa Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, k nám dorazila relativně nedávno a už si ukousla solidní kus fanoušků z celkového koláče žánru. Titul nyní konečně dorazil na Steam, kde si jej můžete zahrát od včerejšího dne.

K mání jsou dvě edice - standardní a "Chaotic Great Edition", která obsahuje mimo hry také Season Pass a bonusový obsah Dragon Lord Pack. Samozřejmostí je hrstka kosmetických serepetiček, abyste patřičně vynikli při kooperaci s kamarády. Standardní edice vás vyjde na necelých 60 euro, speciální pak na necelých 80 euro.

Hru se rozhodně vyplatí přidat do své knihovničky. Na cestě je moře dalšího obsahu včetně Mirrors of Mystery DLC, které se chystá ještě letos. Rozhodně tedy bude co objevovat.