Far Cry 3 je zdarma na Ubisoft Connect. Vydejte se do tropického ráje s Vaasem

Zanedlouho nás čeká nový díl série Far Cry, ve kterém se vydáme do tropického ráje jménem Yara, kde rozpoutáme revoluci. Pokud nejste touto sérií vůbec políbeni, tak máte parádní příležitost k tomu vyzkoušet si její třetí díl. Pro spoustu fanoušků je stále tím nejlepším, co ze série Far Cry kdy vzešlo.

Stačí zamířit do klientu Ubisoft Connect (dříve Uplay) a v obchodě už na vás bude Far Cry 3 čekat bez nutnosti placení jediné koruny. Můžete se tak v roli Jasona vydat do tropů. Tento výlet měl být pro něj a partu jeho kamarádů původně skvělou dovolenou plnou užívání a jedné party za druhou. Nedlouho po začátku hry už ale pobíháte po ostrově s arzenálem zbraní a snažíte se zachránit svoje přátele.

Dalo by se říct, že všechny následující díly svojí hratelností vycházejí z trojky, takže představu o nich si uděláte bez problému tím, že si osaháte Far Cry 3. Vývojáři a hráči, kteří již měli možnost Far Cry 6 vyzkoušet nicméně tvrdí, že tentokrát je změn podstatně více. Jsme tedy zvědaví, jak moc Ubisoft šel směrem k novinkám.