Far Cry 5 slaví výročí a vylepšuje verze pro PS5 a XSX. Příští týden ho můžete vyzkoušet zdarma

Páté Far Cry slaví 5 let od vydání a pro mnohé zůstává nejoblíbenějším dílem série. Výlet na americký venkov, kde tvrdou rukou vládne fanatický kult, se Ubisoftu vydařil. Nyní máme opět důvod, proč se k němu vrátit. Vyšel totiž patch pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X, díky kterému konečně hra s těmito verzemi poběží na 60 FPS. To platí pro všechny herní módy. Pro majitele hry bude samozřejmě zdarma.

Hráči na Xboxu dostanou ještě jeden menší dáreček. Po updatu poběží Far Cry 5 na Series X v nativním rozlišení 4K, na Series S pak ve FullHD. U PlayStationu 5 stále platí, že hra běží v dynamickém rozlišení 2880x1620.

Vylepšené Far Cry 5 si můžete rovnou osahat příští týden. Od 23. do 27. března je k dispozici k vyzkoušení zdarma na všech platformách. Na PC akce platí pro Ubisoft Connect a Epic Games Store. Je trochu zvláštní, že vynechává Steam. Plnou hru každopádně stále najdete i v tomto obchodě.

Zdroj: TZ