Far Cry 6 bude podporovat ray tracing exkluzivně jen na počítačích

Už 7. října vyjde dlouho očekáváné pokračování hry Far Cry 6 od Ubisoftu, která bude opět postavena na obřím otevřeném světě. Ubisoft již dříve zveřejnil poměrně náročné požadavky na hardware, obzvláště při nejvyšším nastavení kvality a při rozlišení 4K. V nejnovějším rozhovoru pro Wcftech ale hlavní 3D programátor uvedl další technické detaily.

Hlavní zprávou je, že Far Cry 6 sice bude podporovat ray tracing pro realistické vykreslování světla a stínů, avšak to bude platit jen pro počítače. Nové herní konzole Xbox Series X a PlayStation 5 totiž ray tracing nebudou mít a to i přes to, že už ho v některých hrách podporují, byť většinou s omezením vykreslování na 30 fps.

Vývojáři se k tomu kroku rozhodli kvůli optimalizaci a omezenému výkonu. Prioritou bylo zajištění vysoké kvality pro 4K a 60 fps s podporou nových pokročilých herních funkcí v enginu, jako je dynamické počasí a další.

Far Cry 6 bude podporovat hybridní DirectX Ray Tracing (DXR), který je kompatibilní s grafikami od AMD i Nvidie. Avšak oproti standardu používá Far Cry 6 hybridní model, kdy si engine řeší denoiser sám a zatím nebudou podporované technologie Mesh Shading a Sampler Feedback, které jsou součástí DirectX 12 Ultimate.

Far Cry 6 bude mít rovněž podporu FSR pro zvýšení výkonu, která je použitelná na grafikách od AMD i Nvidie. Díky tomu lze značně navýšit počet snímků za sekundu, byť za cenu mírného snížení kvality obrazu.