Far Cry 6 dostalo crossover se Stranger Things. O víkendu si ho můžete vyzkoušet zdarma

Tropický ráj Yara se s novou misí nazvanou The Vanishing propojí s temným světem oblíbeného seriálu The Stranger Things od Netflixu. Far Cry 6 se tak z čisté akce alespoň na chvíli promění v survival horor. Dani najde v jednom ze zdejších bunkrů bránu do jiné dimenze, ve které nečeká nic dobrého. Vašim úkolem bude průchod uzavřít. Do toho se zamotá i váš pes Chorizo, kterého zkrátka nemůžete nechat na pospas nebezpečí.

The Vanishing bude je všechny hráče k dispozici už dnes bez jakýchkoliv poplatků. Pokud Far Cry 6 ve své herní knihovně nemáte, tak i přes to si nové DLC můžete vyzkoušet. Od 24. do 28. března je totiž hra dostupná zdarma jak na PC, tak na konzolích v rámci akce free weekend. Jestli si hru budete chtít pořídit, můžete využít 50% slevy, která probíhá také skrz všechny platformy.

The Stranger Things není pro Far Cry 6 prvním crossoverem. Předchozí mise zdarma se inspirovala prvními třemi díly filmové série Rambo. Samozřejmě vám nic nebrání v tom, abyste během free weekendu vyzkoušeli i tenhle přídavek.

Zdroj: Ubisoft