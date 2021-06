Far Cry 6 poprvé v sérii nabídne i chvíle z pohledu třetí osoby

Ubisoft se snaží u série Far Cry vždy přicházet s něčím novým a ani chystaný šestý díl není výjimkou. Tentokrát bychom se měli v některých pasážích dočkat pohledu ze třetí osoby. Podle slov vývojářů by to mělo pomoci hráčů mnohem více se sžít s postavou a mimo jiné si více užívat customizace, která bude lépe vidět.

"Ve filmečcích jsme pohled ze třetí osoby vyzkoušeli relativně brzy a vše působilo překvapivě přirozeně," řekl Navid Khavari, narativní ředitel projektu v rozhovoru pro Gamespot. "Hned bylo cítit, že jste s postavou Dani a světem kolem více spojeni, je tam více osobního kontaktu s příběhem."

Příběh hry Far Cry 6 bude už z principu silně politický, říkají tvůrci

Kromě filmečků bude pohled ze třetí osoby k dispozici také v povstaleckých základnách, roztroušených po světě. Tam si hráči budou moci přepnout a kochat se novým oblečením a customizací svého hrdiny.

Far Cry 6 vychází 7. října letošního roku pro PC a obě generace konzolí.