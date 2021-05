Far Cry 6, remake Prince a další hity Ubisoftu dorazí před dubnem 2022

Finanční výsledky Ubisoftu nám v květnu odhalily spoustu zajímavých informací. Kromě odkladu pirátské hry Skull & Bones a snahy vydavatele postupně přejít do více high-endové Free-2-Play sféry to jsou především přibližná data vydání očekávaných AAA projektů.

Nyní už víme, že Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division: Heartland a remake Prince of Persia dorazí na trh do konce března roku 2022, tedy do konce fiskálního roku vydavatele.

Ubisoft v budoucnu plánuje upustit od AAA titulů a dá prostor free-to-play hrám

To je zatím dost velké okno, minimálně to ale znamená, že se některých her dočkáme koncem letošního roku, pravděpodobně v klasickém podzimním shonu, a některé skočí na začátek roku příštího. V obou případech nemusíme čekat zas tak dlouho.