Far Cry 7 se možná více soustředí na online složku a multiplayer

Far Cry 6 se pomalu ale jistě začíná ohřívat na trhu a nabízí tropické dobrodružství plné výbušné akce. Jedna věc tomu ale citelně chybí - multiplayer. A právě na ten se podle anonymních zdrojů webu Axios má soustředit následující díl série. Hra by se měla podle všeho zaměřit více na online aspekty a prvky, na rozdíl od singleplayerového zážitku šestého dílu.

Recenze hry Far Cry 6. Psychopatický padouch počtvrté

To by korespondovalo s informací od herního novináře Jasona Schreiera, který před nějakou dobou mluvil o sedmém dílu série Far Cry a o směru, kterým se série má vydat. "Podle toho co jsem slyšel, Ubisoft chce jít radikálně jinou cestou oproti šestému dílu Far Cry," řekl v podcastu Triple Click.

Chtěli byste ponechat více příběhově zaměřené díly, nebo se rádi vydáte cestou online zážitku a multiplayeru?