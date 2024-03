Far Cry slaví 20 let. Všechny díly série oblíbených FPS stříleček jsou zlevněné

Dnes je to na den přesně 20 let od chvíle, co první díl Far Cry vyšlo na americkém trhu. I když máme tuto série neodmyslitelně spojenou s Ubisoftem, tak nesmíme zapomínat na to, že u jejího zrodu stálo studio Crytek. První Far Cry bylo další jejich ukázkou toho, co zvládali tehdejší technologie. Od té doby se série rozrostla na 6 plnohodnotných dílů a několik odboček. Pokud vám některý z nich chybí v knihovně, tak si každý můžete pořídit se slevou v rámci jarního výprodeje na Ubisoft Connect.

Jednička do klasické akce v tropickém ráji přisypala i trochu nadpřirozena. Jack Carver se vedle obyčejných vojáků musel popasovat i s mutanty s nadlidskou silou. Oproti tomu bylo Far Cry 2 z roku 2008 obrat zase úplně jiným směrem. Otěže nad vývojem převzalo studio Ubisoft Montréal a vydali jsme se do africké pouště. V rámci série jde stále o unikát díky vážnější atmosféře a také realističtějšímu pojetí hratelnosti.

U třetího dílu, který Ubisoft vydal v roce 2012, se zrodila šablona, kterou série využívá do dnešních dní. Ve své době šlo ale o něco neokoukaného, a navíc si hráče získal také osobitý záporák Vaas. Na akci na tropickém ostrově řada fanoušků stále s láskou vzpomíná, což je případ i Far Cry 4, ve kterém jsme zavítali do prochladlých Himalájí a střetli se s dalším šílencem jménem Pagan Min.

Mezi tím se ale zrodila první odbočka, která si dle nás zasloužila mnohem víc prostoru. Far Cry 3: Blood Dragon je samostatný spin-off, který si utahuje z popkultury a styl 80. let minulého století z něj jde cítil každým coulem. Epizoda s laserovými dinosaury se ale bohužel nikdy nedočkala pokračování. Musíme se tak spokojit pouze se seriálem Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, který najdete na Netflixu.

Série měla i po čtyřce velmi dobře našlápnuto, a když došlo na Far Cry 5, Ubisoft oslavil další úspěch. Atmosféra amerického venkova plného vidláků, kde se o převzetí kontroly snaží fanatický kult, je opět nezapomenutelná. S odbočkami se to ale tak nějak začalo zvrtávat. Nápad na pravěké Far Cry Primal byl sice zajímavý, ale výsledek se setkal s velmi vlažným přijetím. Začalo totiž čím dál víc vycházet najevo, že Ubisoft nehodlá inovovat či vylepšovat, ale stačí mu jednoduchá recyklace. Důkazem toho je i fakt, že Primal využívá předělanou mapu ze čtvrtého dílu.

A pak už to šlo jen z kopce. Far Cry: New Dawn, které navazovalo na závěr pátého dílu, přidalo neoblíbenou mechaniku, kdy nad sebou mají nepřátelé ukazatel zdraví a jedna střela do hlavy tak pro ně neznamená jistou smrt. Zatím posledním nevydařeným pokusem je Far Cry 6. Velký, ale prázdný herní svět mohlo zachránit hvězdné obsazení hlavního záporáka, kterého si střihnul Giancarlo Esposito, ale moc to nefungovalo, protože se na scéně za celou dobu objevoval jen minimálně.

Co bude dál? Ubisoft zatím oficiální cestou neoznámil, kam kroky série Far Cry povedou. Od insiderů nicméně víme, že kromě regulérní sedmičky má pracovat i na extrakční střílečce zaměřené na multiplayer. Možná, že už v létě se dozvíme něco víc, ale nedivili bychom se, kdyby si Far Cry dalo větší pauzu. Ubisoft teď totiž musí řešit mnohem větší problémy.