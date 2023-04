Festival hlavolamů na Steamu nabízí slevy na logické hry a ochutnávky z nadcházejících novinek

Steam do toho letos s tematickými festivaly hodlá pořádně šlápnout. Tentokrát přišla řada na hry, které dají zabrat vašim mozkovým závitům. Festival hlavolamů nezahrnuje jen slevy na osvědčené tituly. Můžete díky němu také vyzkoušet demoverze novinek, které mají vydání teprve před sebou.

Na první pohled nás zaujal Viewfinder. Fotky ve zdejším světě fungují jinak, než jsme zvyklí. Zachycené momenty můžete nechat zhmotnit v prostoru, což vám pomůže při překonávání překážek či řešení hádanek. Míra kreativity pak ještě naroste, když dostanete do rukou foťák a můžete si pořizovat libovolné obrázky. Plná verze Viewfinderu by měla vyjít v průběhu letošního roku.

Vynechat nemůžeme také slovenský ARTIFICIAL. Tohle sci-fi odehrávající se na asteroidu 2031 XT je inspirované sériemi Portal a Half-Life. Řešení zdejších hádanek je založené na hrátkách s fyzikou. V kolonii, kterou lidstvo v podzemí asteroidu vybudovalo, se něco ošklivě pokazilo a my budeme muset zjistit, co se tady vlastně stalo.

A ještě pár tipů na zlevněné hry. Pokud máte rádi hrátky s perspektivou, Superliminal (8,4€) vás na pár hodin zabaví. Velikost předmětů se mění podle toho, jak a z jakého úhlu na ně koukáte. Podobných mechanik, nad kterými zůstává rozum stát, je tady vícero. Jediné negativum je, že Superliminal je opravdu krátká záležitost.

Únikové hry nejsou trendem jen v reálném světě, ale mají svou digitální obdobu v řadě variant. Pokud máte spoluhráče, určitě zkuste některý z dílů série We Were Here (14,11€). Bez společníka zdejší hádanky zkrátka nevyřešíte a každý díl vás zavede do úplně jiného prostředí. Z podobného soudku doporučujeme i Escape Simulator (11,24€) nebo Escape Academy (11,75€).

Nechybí tady ani české studio Amanita Design se svými roztodivnými adventurami. A proč troškařit? Amanita Bundle (66,6€) zahrnuje celou jejich tvorbu včetně několika bonusů. Vedle Chuchla a Creaks jsou tady i dva díly Samorostu, Happy Game, Pilgrims, Botanicula i Machinarium. K vybraným hrám rovnou dostanete i soundtrack s digitálním artbookem.