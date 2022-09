Feudální Japonsko je v kurzu. Nový projekt chystá také EA ve spolupráci s Koei Tecmo

Nový projekt od tvůrců Dynasty Warriors nezní špatně.

EA konečně odhalilo další spolupráci na herním projektu skrze platformu EA Originals, která se většinou zabývá menšími tituly. Tentokrát však půjde o výjimku, jelikož se o novou hru postará Koei Tecmo, konkrétně studio Omega Force pod záštitou vydavatele. Ty můžete znát jako vývojáře her Samurai Warriors či Dynasty Warriors, takže rozhodně o zkušenosti není nouze.

Připravovat by pro nás měli AAA titul a zbrusu novou značku, zasazenou do feudálního Japonska, které se zdá být poslední dobou extrémně populární. Tvůrci projekt nazývají "nová generace loveckého hraní", což poukazuje na to, že by mohlo jít o hru ve stylu Monster Huntera. Více detailů bohužel zatím není známo, takže nezbývá než si počkat.