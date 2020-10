FIFA 21: nejlepší obrana je útok | Recenze

Co baví Vylepšená simulace v kariéře

Ultimate Team pořád táhne

Svižnější hratelnost

Kooperace ve FUT

Nová obtížnost pro nejlepší Co vadí Kolizní systém

Znevýhodnění obránci

Bugy

Systémy asistencí

Nevyváženost 6 /10 Hodnocení

Rok se s rokem zase sešel a to na přelomu září a října znamená jediné. Vychází nová FIFA. Davy fotbalových nadšenců se radují, těší se na přechod k novému ročníku a začínají znovu budovat své Ultimate Teamy za poslechu burácení fanoušků na stadionech. Desítky, možná i stovky párů nejen v Británii se rozcházejí, protože jejich protějšky až příliš tráví čas u fify a EA schytává kritiku za to, že některé věci ve hře nejsou dokonale vyladěné. Taková skutečnost je především v posledních letech skoro stejně jistá jako daně (pokud nemáte daňové poradce jako Lionel Messi) a smrt.

V minulém roce jsme se setkali s tím, že fanoušci byli poměrně nespokojení především s nedostatky v hratelnosti a také s faktem, že hra měla na vyšší úrovni v podstatě jenom jeden funkční styl, který byl velmi pomalý a nepodobal se fanoušky série oblíbenému hurá fotbalu, na který byli zvyklí. Spíše šlo o obléhání defenzivní tvrze ve stylu Barcelony v kombinaci se zběsilým hýbáním pravou páčkou. Příliš popularity nepobral ani nový režim Volta a kariérní režim v posledních letech spíš posedával na střídačce a procházel se kolem lajny. Letošek tak s jeho velkými změnami hodně sliboval. Toliko k taktické přípravě. Nyní už pojďme vyběhnout na zelený pažit a připravit se na letošní velký mač.

Základní kameny sestavy

Ještě v dobách, kdy FIFA čutala fotbálek na malém hřišti s žáčky, byl jedním z nejoblíbenějších režimů fotbalových her ten, ve kterém budujete svůj tým pomocí přestupů a zápolíte s počítačem ovládanými soupeři o to, kdo se usadí na čele ligové tabulky, získá ty největší hvězdy a zabojuje o domácí i evropské poháry. Teď už je z kariérního režimu veterán a stabilní člen soupisky, se kterou EA každoročně jde do boje a představit si fifu bez něj je takřka nemyslitelné. Poslední dobou ale přece jenom režim kariéry trochu strádal a postrádal výraznější inovace, které by ho posouvaly o něco dále. Jako kdyby se dostal za zenit své kariéry a blížil se odchod do důchodu.



Hráče v kariéře můžete rozvíjet dle libosti

Letošní FIFA se mimo jiné nese v duchu oživení kariéry. Tak jako Zlatan Ibrahimovič začal sázet jeden banán za druhým po třicítce, chce nyní povstat k ještě lepším výkonům i režim kariéry. O to se měl postarat především interaktivní simulátor zápasů či přidané možnosti vyjednávání o hráčských přestupech. Především interaktivita simulátoru slibovala, že se z vás konečně bude moci stát trenérský mág, jehož správný zásah do sestav či změna taktiky zvrátí stav nepříznivě rozběhnutého utkání. Oproti simulátoru bez jakékoliv možnosti zásahu to může být pořádný skok kupředu. Využila FIFA ale této šance?

Především interaktivita simulátoru slibovala, že se z vás konečně bude moci stát trenérský mág

Zdánlivá tutovka sice poskakuje na brankové čáře, ale zda šlo o úspěšný střelecký pokus musíme ještě přezkoumat pod drobnohledem VAR. Nový simulátor zápasů je skvělý. Můžete v něm měnit taktiky i střídat hráče. Můžete dokonce naskočit přímo do zápasu třeba v šedesáté minutě a zvrátit tak porážku, kterou by vás počítačem ovládaná hra nechala utrpět. Je to bezesporu posun dopředu, ale posun, který celou kariéru nezachrání.



Interaktivní simulátor je dobré oživení kariérního režimu

Kapitolou samou pro sebe je trénink hráčů. Ten nabízí například změny pozic, zaměření na konkrétní dovednosti nebo udržování hráčů ve stavu, kdy jsou připravení na zápasy a mají dobrou morálku. Problém je, že tréninky se po čase zají, navíc berou kondici a tak na nich budete neustále točit pouze hráče, které vlastně v zápasech nepoužijete a oni díky tomu ještě budou ostří jako břitva i přesto, že mají nulovou zápasovou praxi.

Podobně přihlouplý je i systém morálky, kde vám neustále hráči píší zprávy, odpovídáte na tiskovkách a ať plácnete v podstatě cokoliv, morálka vašeho týmu jde nahoru. Skoro mi přijde škoda, že není možnost hráčům říct, že jsou absolutně neschopná kopyta bez špetky talentu. Nejspíše by jim to zvýšilo morálku a EA by to odůvodnilo tím, že vaše slova hráče namotivovala k tomu, aby ukázali, jak se mýlíte. Díky vysoké morálce, kterou snížíte maximálně cílenou kritikou hráčů se budete moci spolehnout na to, že vaši hráči budou permanentně mít mnohem vyšší hodnocení, než ukazuje jejich základ. Klidně třeba o pět bodů ze sta, což je u vysoko hodnocených karet už pořádný rozdíl.

Potom se k vaší trenérské kariéře přidávají ještě požadavky klubu, které už nezahrnují jenom požadavky na úspěchy v pohárech či finanční rovnováhu. Je potřeba také budovat značku a dělat sportovně nesmyslná rozhodnutí, aby si váš klub oblíbili v zemích, kde je fotbal populární asi jako slanina ve veganském bistru.

Celkově tak kariéra sice přidala zajímavé inovace, ale obecně nedokázala naplnit má očekávání do ní vložená. Upřímně, delší dobu než jednu sezónu jsem u ní naposledy vydržel snad před nějakými osmi lety. Tomuto matadorovi dochází dech a druhý ne a ne chytit. Spíše jde o takový pozvolný návrat po dlouhodobém zranění. Když se ale do příštího ročníku doladí letošní mechaniky, může být kariéra na správné cestě.

Hlavní šutér chce zase vyšší plat

Roli hlavního tahouna, marketingové hvězdy a nenasytného hamouna už před pěknými pár roky přebral FIFA Ultimate Team, který v posledních letech dokonce vydělával EA více peněz než samotné prodeje hry. Ani letos verze hry s kartičkami ukrytými v loot... chci říci v mechhanice s překvapením, nejde jiným směrem a přímočaře se dožaduje co největší pozornosti vaší peněženky. Holt FIFA Ultimate Team prostě táhne a EA ví, jak z toho vytěžit maximum. Za tu cenu se ale o tento režim také vývojáři náležitě starají.



Na získání špičkového týmu budete muset otevřít stovky, možná tisíce balíčků

S přibývájícími roky se FIFA Ultimate Team zaměřujě čím dál více na kompetitivní složku hraní a s tím také tlačí hráče do mikrotransakcí. Buď mu obětujete pořádnou porci času, nebo budete časem narážet na špatnou konkurenceschopnost vašeho týmu. Letos jsou rozdíly mezi drahými hráči a levnějšími alternativami opravdu propastné a těžko říct, zda je to chvályhodné. Na jednu stranu za své peníze opravdu budete mít hráče, jejichž dovednosti odpovídají cenovce, ale na straně druhé se buduje nepřekonatelná propast dávající až přílišnou výhodu těm, kteří na startu ročníku obětují desetitisíce korun za kartičky.

Abychom ale jenom nehanili, musím podotknout, že mě letošním Ultimate Teamu velmi potěšila absence kondice u hráčských karet. Bez vrážení herní měny do jejího obnovení tak můžete do každého zápasu naskočit v plné formě. To potěší především občasné hráče, kteří neradi řeší podobné nepříjemnosti. Další skvělou novinkou je, že můžete hrát i hodnocené režimy Rivals a Squad Battles v kooperaci s kamarádem. Pro mě osobně šlo o velmi osvěžující novinku, kterou si v soutěžích rád každý týden pomohu.



Ultimate Team nově efektně představuje týmy

Přidávají se také zajímavé možnosti editace vašeho vlastního stadionu, které si premiéru odbyly už minulý rok, ale letos jich je podstatně více. Můžete si na stadionu měnit sedačky, chorea, sochy a dokonce i pyrotechniku či píseň při gólu. Buďte si tak být jistí, že váš stadion bude s trochou snahy unikát.

Nezralý odchovanec z ulice

I v ročníku 21 najdeme loňského nováčka v týmu, kterým je režim Volta. Pouliční fotbálek, který vlastně není až tak pouliční a hraje se takřka na profesionální úrovni, zajímají se o něj bývalé hvězdy, které vyprodávaly fotbalové stadiony a zavede vás třeba i mezi zbohatlíky v Dubaji.



Volta je i navzdory menší péči mnohem zábavnější než minulý rok

Volta letos nedostala zdaleka tolik péče a po svojí promarněné příležitosti jako kdyby spíše jenom sledovala dění z tribuny a místo tréninků chodila hrát golf. Paradoxně jí ale tato absence výraznější péče docela prospívá. Hra vás netahá žádnou rádoby složitou příběhovou linkou plnou zvratů a složitých životních momentů. Místo toho se soustředí jenom na naučení základů tohoto režimu a ve zkratce předvádí možnosti streetového fotbálku.

Hra vás netahá žádnou rádoby složitou příběhovou linkou plnou zvratů a složitých životních momentů

Tlačítko na jednoduché používání triků je mnohem předvídatelnější a účinnější než minulý rok a díky tomu je i samotná Volta o něco zábavnější a přispívá také fakt, že celá FIFA je v tomto roce mnohem svižnější (na velkém hřišti až moc).

Defenzivní nejistota stárnoucího beka

Fanklub defenzivního fotbalu při pohledu na letošní ročník série FIFA zapláče. Takřka každý zápas bude končit přestřelkami a vysokými příděly pro jednoho z hráčů a vážně málokdy neudělají vaši zadáci nějakou obří botu. Ačkoliv EA se snaží umělou inteligenci a jí ovládané hráče každým rokem zlepšovat, v posledních dvou letech tomu bylo spíše naopak. Letos je bránění nadlidský úkol a defenzivní hráči jsou znevýhodnění hned v několika aspektech.



Nemotornost obránců často končí penaltami a góly

V první řadě jsou obránci výrazně méně obratní než v předchozích letech a kvůli tomu jen stěží zachytávají průniky letos obecně až příliš efektivních rychlíků, kteří když se řítí na vaše stopery budí velmi podobný dojem jako Pták Uličník prchající před hladovým kojotem. Pocit bezmoci potom umocňuje i fakt, že se obránci nesmírně pomalu orientují na míči a výrazná část jejich úspěšných zákroků tak přijde vniveč, protože než jsou schopni prvním pohybem zareagovat na přítomnost mičudy u svojí nohy, Uličník už s ním dávno peláší opět dál za znění posměšného "meep meep".

Nepomáhá ani hloupá umělá inteligence, která vás často nechává ve štychu ještě více než minulý rok, kdy už jsem tak ve svojí recenzi plival síru právě na obránce, kteří podstoupili lobotomii. A nyní bych je vlastně ještě rád viděl zpět. Až příliš často bezmocně pozorujete jak soupeř peláší k vaší bráně zatímco hrou ovládaní spoluhráči souboj vypouštějí a poklusem kontrolují volného protivníka. Uvolníte-li prostor na středu hřiště třeba vystoupením se středovým obráncem, nikdo ho nevyplňuje a vám tak nezbývá než radši na obránce skoro nesahat. Jinak bude vaše obrana děravá jako ementál.



Po hřišti se jako vždy proženete s největšími hvězdami světového fotbalu

Definitivní tečku potom přidávají špatně fungující asistence. Ať už mluvíme o pohybu hráče k míči, přihrávkách nebo defenzivních zákrocích a stínování. Přihrávky se letos zamykají opravdu špatně a odehrát zápas, kde alespoň jedna nahrávka nepůjde o devadesát a více stupňů jinam, než jste zamýšleli je takřka nemožné. Hráči nesmyslně vypouštějí souboje a nejsmutnější je, že i ty "vyhrané". Několikrát jsem měl blíže k míči, běžel k němu a dva kroky před míčem hráč zamířil pryč. Jako kdyby již nefungoval radius, v němž už hráč považoval míč za svůj a váš příkaz vykonal až po získání míče do své moci. Někdy dokonce šel hráč proti odraženému míči, ale protože jsem ho de facto ztratil, hráč začal radši couvat dozadu a balón přenechal soupeři. A když mi defenzivní záložník doslova přeskočil soupeřovu přihrávku mířící přímo do jeho nohou, měl jsem chuť vypínat konzoli. Defenziva se prostě EA letos vážně nepovedla.

Sprint, přešlapovačka, gól!

Za to na ofenzivní podívané si dali vývojáři záležet. Přidali nový systém driblinku, nové kličky, manuální náběhy hráčů a pořádné nakopnutí dostaly i střely či centry, které jsou mnohem prudší a přitom přesné. Po dlouhé době se z tohoto hlediska podařilo EA přidat ofenzivní mechaniky, které nejsou nezastavitelné a působí celkem vyváženě. Bohužel ale tento dojem trpí právě neschopností obránců.

Agilní driblink je první novou mechanikou, která dává hbitým hráčům do rukou zcela novou zbraň s nesmírně rychlými doteky na míči a možností rychlých změn směru. Velmi účinná ale zrádná praktika může nadělat velkou paseku, ale je třeba ji dobře používat. V žádném případě to není kouzelný čudlík, který vás provede celým hřištěm a EA si za tuto mechaniku zaslouží pochvalu. Jejím jediným nedostatkem je, že působí místy až příliš nerealisticky.

Druhým klíčovým prvkem jsou manuální náběhy útočníků. Těmi můžete dát zcela nový rozměr svojí kombinační hře. Dříve jste totiž museli spoléhat na to, že náběh za vás udělá umělá inteligence a vy jste ji k tomu mohli pouze pobídnout. Teď, když uvidíte volný prostor, prostě hráče pošlete přesně do něj jedním nasměrováním páčky.

Druhým klíčovým prvkem jsou manuální náběhy útočníků. Těmi můžete dát zcela nový rozměr svojí kombinační hře

Novinkou pro milovníky hry proti počítači je také to, že mohou spustit takzvaný režim tvrdé konkurence. Ten z počítače udělá kličkujícího maniaka, který vám bude motat hlavu klidně i s hráči pralesní ligy. Stačí aby měli dostatek hvězdiček na triky a počítač použije veškeré dostupné kličky k vaší porážce. Jde totiž o napodobení stylu profesionálních esportových hráčů. Komu ale tato maniakální obtížnost vadí, může v klidu vypnout jenom režim tvrdé konkurence a hrát jako dříve. Za mě jde o příjemnou alternativu především pokud rádi hrajete online a rádi byste potrénovali bránění podobně hrajících uživatelů pravé analogové páčky.



Penalty a standardky po dlouhé době zůstávají beze změn

Vaší nejúspěšnější taktikou ale dost pravděpodobně bude jednoduchý vzorec začínající přihrávkou do běhu na rychlíka a končící gólem. Složité kombinace jsou zbytečné mimo jiné i kvůli výše zmíněnému systému asistovaných přihrávek a na žádný ťukec se tak zatím nedá spolehnout. V kurzu jsou stejně jako minulý rok také kličky, jejichž používáním šikovní hráči dokáží zamotat hlavu klidně i celé obraně. Spousta hráčů se s tím těžko srovnává a tento způsob hry kritizují. Podle mě osobně jde ale o dobrý způsob jak trošku rozevřít nůžky mezi jednotlivými hráči a jejich dovednostmi, který alespoň trochu přidává hře na férovosti. Náhodným mácháním páčkou totiž opravdu ničeho nedosáhnete.

To je faul, pane sudí

FIFA 21 také slibovala zbrusu nový kolizní systém, díky němuž budou srážky hráčů realistické a chování po nich přirozenější. No, tak zde se opravdu nezbývá než smát. Kolize jsou stejně nepřirozené jako dříve. Hráči mnohdy s míčem před obráncem zastavují, jako kdyby měli narazit do zdi a zasekávají se do sebe tak, jako v předchozím ročníku. Aby toho nebylo málo, dost možná právě nový kolizní systém souvisí i s tím, že rozhodčí nyní nosí pásku přes oči a kdejakou kosu zezadu ve vápně s radostí přehlédne. Takto benevolentní sudí nemají ani na ostrovech. Především pro hráče přecházející z minulého ročníku půjde doslova o šokující rozdíl.



FIFA 21 disponuje opět autentickými grafikami licencovaných lig

I letos se FIFA také neobešla bez některých bugů, které znepříjemňují zážitek. Gólmani někdy nepochopitelně pouštějí míče tak, že na ně vůbec nereagují při vybíhání proti přihrávce i při střele soupeře. Stalo se mi také například, že se mi kamera zasekla na obličeji rozhodčího a třicet minut jsme tak mohli se soupeřem koukat jenom na něj. To naštěstí vyřešilo opětovné zapauzování hry a její spuštění. Podobné chyby to ale samozřejmě neomlouvá.

Audiovizuální standard

Co se týče audiovizuálního zpracování, FIFA 21 se drží standardu série a předvádí výbornou práci v převodu na televizní zážitek. Za tím mimo jiné samozřejmě stojí i plná palba licencí, na níž je černou kaňkou snad jenom absence pár slavných klubů v čele s Juventusem Turín. Především slavní hráči vypadají opravdu k světu a i jejich animace jsou neskutečně věrné. Typickým příkladem jsou autentické styly běhu některých hvězd světového fotbalu.



Hvězdné hráče poznáte na první pohled

Jako vždy dění na hřišti doplňuje také věrohodné skandování fanoušků, kteří reagují na vše, co se stane a pískají na rozhodčího, slaví góly i oslavují výhry outsiderů. Z tohoto hlediska však musím zmínit jednu smutnou skutečnost. Po patnácti letech totiž chybí oblíbené komentátorské duo Martina Tylera a Alana Smitha. Na závěr recenze bych tak rád zahrál na trošku nostalgickou notu a poděkoval jim za ty dlouhé roky, které nás fifou provázeli.