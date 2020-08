FIFA 21 slibuje vracení času či nový kolizní systém, podívejte se na inovace

Nový ročník série FIFA je za rohem a EA tak začíná fanoušky pořádně lákat na to, co vše se ve hře změní a přibude. V nové ukázce herních záběrů se nám předvádí hned několik klíčových prvků, které se stanou zásadními inovacemi pro nejnovější ročník oblíbeného fotbálku.

Už na první pohled je jasné, že ještě klíčovější bude u hráčů jejich pohyblivost a dovednosti s míčem. EA v tomto ohledu šlo už v minulém roce dobrým směrem a výrazně srovnalo doposud opomíjený rozdíl mezi fyzicky silnými hráči a těmi, jejichž dovednosti se zakládaly především na práci s míčem. Letošní ročník by měl tento směr ještě umocnit. Povede k tomu agilní driblink, který vám umožní pohybovat se precizně s míčem v neuvěřitelném tempu. Změny směru a schopnost rychle si najít prostor tak budou hrát klíčovou roli.

Další inovací, kterou EA slibuje jsou manuálně ovládané náběhy vašich hráčů. Díky nim už nebude hra fungovat tak, že zmáčknete pouze tlačítko pro náběh a budete spoléhat na umělou inteligenci. Sami určíte, kterým směrem má dotyčný hráč nabíhat a lépe tak budete schopní ovlivnit, zda si najdete cestu do otevřeného prostoru v obraně. S náběhy útočících hráčů souvisí také vylepšení ofenzivních hráčů z hlediska hlídání správné pozice. Díky tomu už se nebudete tolik muset trápit špatně se vracejícími útočníky, kteří pak stojí zbytečně v ofsajdu. Lepší poziční hru by měli mít i obránci.

Kolizní systém byl obrovským problémem v předchozích ročnících FIFA a především v tom loňském vytvářel nepřirozené a do očí bijícím chyby. Hráči se do sebe často zasekávali a ačkoliv jste se měli dostat k míči, kvůli špatné animaci se tak nestalo. S tím by měl zatočit nový kolizní systém, který má přinést přirozenější reakce na srážky či rozhození pohybu hráčů. Jestli se to podaří, půjde o důležitý krok ke zlepšení celkového pocitu ze hry.

Máte pocit, že patříte mezi špičku, ale do turnajů se příliš nezapojujete a rádi byste poměřili síly se světovými jmény? Přiblížit vás k tomu může nový kompetitivní mód, v němž bude obtížnost umělé inteligence doslova zdrcující. Perfektní driblink, využívání pozic a celková taktická dovednost dostane zcela novou úroveň a opět si tak užijeme větší výzvu než nabízejí běžné obtížnosti.

Pokud se chcete neustále zdokonalovat a hledat perfektní řešení pro situace, má pro vás EA ještě jednu třešničku na dortu. Poměrně kontroverzní mechanika, která u mnoha hráčů naráží zatím na kritiku. Jde o možnost vracet čas, podobně jako to známe třeba ze závodních her. Pro kompetitivní hráče jde však o skvělý prvek, který umožní odkrývat možnosti různých typů zakončení a zrychlit tak proces učení jednotlivých mechanik hry a jejich efektivity. Navíc bude tato možnost využitelná pouze v režimu výkop a nemusíte se tak bát, že by vám podobná věc pomáhala třeba v kariéře.

Už v dřívějšku se také představily nové možnosti kariérního režimu, které například přinesou vylepšení možností jak zasáhnout do simulovaného zápasu, což je věc, po níž hráči volali již dlouho. Negativem naopak je například to, že EA přišlo o další licencovaný tým, kterým je tentokrát AS Řím a kromě Juventusu tak bude chybět další italský celek. Obecně plánované inovace vypadají slibně a jestli se jejich implementace podaří, mohla by se FIFA vydat opět na správnou cestu. Sáhnete letos po dalším ročníku fotbálku od EA?