FIFA 23 bude vůbec poprvé v historii obsahovat cross-play a dva světové poháry

Vůbec poprvé v historii sportovní série by mohl letošní ročník fotbálku FIFA nabídnout hráčům cross-play, aby si spolu mohli zahrát všichni majitelé a fanoušci fotbalu bez rozdílu platformy. Informace pramení z webu Xfire, kde je uvedeno, že hráči na PC i obou konzolích budou moci zahrát spolu.

To není vše. Hra by měla obsahovat také dva plnohodnotné světové poháry, a to za mužskou a ženskou reprezentaci. Budete si tak moci vybrat, na čí stezku za vítězstvím vyrazíte.

FIFA nemá problém spolupracovat s jinými vývojáři, pokud EA nesplní podmínky

Dočkat bychom se měli patřičných vylepšení technologie Hypermotion, která bude obohacena o stovky malých animací a detailů, zachycených kamerami během reálných fotbalových zápasů. To obohatí atlety, snímané motion capture hardwarem.

Letošní ročník by mohl být také poslední, na jehož obalu uvidíme jméno FIFA. Pokud totiž organizace neprodlouží smlouvu s EA, v příštím roce už se dočkáme zcela nového jména série.