FIFA nemá problém spolupracovat s jinými vývojáři, pokud EA nesplní podmínky

Poslední měsíc se dost aktivně řeší budoucí spolupráce a partnerství mezi vydavatelem Electronic Arts a organizací FIFA, která se stará o jednu z licencí pro fotbalový simulátor FIFA od EA. Asociace chce totiž na prodloužení smlouvy v příštím roce po společnosti dvojnásobnou částku než obvykle, což by znamenalo 1 miliardu dolarů. A to se EA rozhodně nelíbí.

FIFA nyní vydala nové oznámení, ve kterém víceméně naznačila, že je více než otevřena partnerství s více vývojáři a společnostmi pro vývoj videoher, aby bylo docíleno co největší míry diverzifikace a budoucí různorodosti. "Technologické a mobilní společnosti nyní aktivně soutěží o možnost být asociováni se značkou FIFA," dodává oznámení.

Domluvy nad prodloužením licence FIFA se brzdí. Organizace chce moc peněz

Vypadá to teda, že partnerství mezi dvěma společnostmi začíná dostávat trhliny a existuje velká pravděpodobnost, že smlouva nebude prodloužena. To by znamenalo, že licenci FIFA získá jiné vývojářské studio pro svůj vlastní fotbalový simulátor, zatímco EA bude muset změnit název své fotbalové série FIFA. Uvidíme tedy, jak jednání dopadne.