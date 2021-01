FIFA Ultimate Team nemá s gamblingem nic společného, tvrdí bývalý šéf EA Sports

Bývalý ředitel EA Sports Peter Moore se rozpovídal na téma lootboxů a gamlingu. Nejvíce se samozřejmě zaměřoval na sérii FIFA, kde stál jakožto ředitel EA Sports u zrodu momentálně nejpopulárnějšího režimu, který ročně vydělává EA miliardy. Očividně i po letech nemá za to, že by lootboxy měly být regulovány jako hazard.

Moore poukazuje na to, že historie podobných praktik sahá již do začátků minulého století, kdy například k cigaretám byly kartičky. Ve třicátých letech se potom objevovaly také náhodné balíčky sladkostí, hraček a dalších předmětů. Právě otevírání balíčku s nevědomostí, co bude uvnitř je prý tak vzrušující a je důvodem úspěchu balíčků ve FIFA Ultimate Teamu. "Lidé to milovali. Myslím, že je to tím pocitem nejistoty a pak na vás vyskočí Ronaldo nebo Messi, to je nádhera," podotkl k lootboxům ve FIFA Ultimate Teamu.

"Vždycky něco dostanete. Nikdy to není tak, že otevřete balíček a tam nedostanete žádného hráče. Je to můj osobní pohled, ale je to koncept překvapení a nadšení proti gamblingu. Z dlouhodobého hlediska jsou od sebe tyhle věci hodně daleko. Dřete ve hře, nebo si balíček koupíte a buď jste šťastní, nebo si myslíte, že je to špatný balíček. Nevidím to jako gambling. Chápu, že lootboxy schytávají spoustu kritiky. Ale EA se v tomto ohledu v poslední době trošku stáhli. Jsou dobří v tom uvědomit si své chyby a napravovat je," pokračoval Moore.

Moore potom pokračoval s tím, že zda si to hráči užívají by mělo být nejdůležitějším faktorem. A přesně to naznačují i výdělky EA z Ultimate Teamu. Tyto režimy napříč sériemi tvoří 27% výdělků EA z předchozího roku. "Čísla hovoří sama za sebe. A když to hrajete, milujete to. Jediné stížnosti, které jsme na Ultimate Team měli bylo, když spadly servery," pokračoval Moore.

V posledních letech lootboxy bývají často pod palbou kritiky a některé země je již regulují. Například v Belgii nebo Nizozemí je již tato mechanika zakázaná a až na EA herní vývojáři těmto omezením vyhověli. Společnost stojící za sérií FIFA si však i nadále stojí za tím, že by lootboxy neměly být omezeny. To se jí podařilo prosadit například ve Velké Británii.