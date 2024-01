Figurkový Warhammer se vrací do Starého světa. Úvodními frakcemi jsou Bretonci a Králové kobek

Rok 2024 začíná na wargamingové scéně pěkně zostra – Games Workshop už vloni oznámil návrat svého figurkového fantasy Warhammer zpátky do Starého světa, který v roce 2015 nahradil Age of Sigmar. První kousky Warhammer: The Old World se na pultech obchodů objeví už 20. ledna.

The Old World můžete znát například ze starších warhammerovských knih, případně ze série Total War. Časově je zasazen do období vlády Tří císařů. Centrem Starého světa je Říše lidí, svazek lidských států, jimž vládce císař Karl Franz. Na druhé straně spektra stojí hordy démonů valících se z Pustin Chaosu. Na obou stranách nicméně naleznete více frakcí a samotná hra nabídne 9 základních. Kromě jíž zmíněné Říše lidí to bude Království Bretonnie, Trpaslíci z hor, Vznešení elfové a Lesní elfové na straně dobra a Válečníci Chaosu, Beastmeni, Králové hrobek a Orkové s Gobliny na straně Chaosu. Fanoušci vedlejších frakcí jako jsou například Skaveni, budou muset vzít zavděk pravidly v digitální podobě.

První dvě frakce, které bude možné zakoupit, jsou Bretonci (Kingdom of Bretonnia) a Králové kobek (Tomb Kings of Khemri). Obě základní krabice obsahují pravidla, kostky, měřítka, karty a samozřejmě také figurky, z nichž si postavíte armádu za 1250 bodů. V bretonnské krabici najdete 12 rytířů na koních, 36 pěšáků, 12 lukostřelců, 3 rytíře na pegasech a lorda z Bretonnie na pegasovi. V krabici Králů hrobek vás pak čeká 40 válečníků, 32 lučištníků, 16 jezdců, 3 válečné vozy, princ nebo král a kněz na drakovi (toho si případně může vypůjčit princ/král).

Pokud by vám základní sety nestačily, můžete si ke každé frakci dokoupit jak jednotky, tak také speciální postavy a hrdiny. Jmenovat můžeme například vlajkonoše, trebuchety, nekrosfingy nebo strážce nekropole na kobrách. A modulární podstavce, kostky, knihy s army listy nebo Arcane Journal, kde se dozvíte všechno o lore (nejen) dané frakce. Většina figurek je z plastu, některé speciální jsou ale z resinu a najde se dokonce i pár kovových.

Na oficiálním webu Warhammeru se můžete podívat na gameplay videa přímo ze hry, případně si přečíst veškeré informace o tom, jak se The Old World bude hrát. Najdete zde také základní informace o lore obou frakcí a rozhovory s tvůrci.