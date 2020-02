Film Uncharted započne natáčení už za pár týdnů, prozradil Tom Holland

Filmové Uncharted už je spíše takovou fata morganou než opravdovou záležitostí, jejíž příchod bychom nějak výrazně očekávali. Práce na přepracovaní herního hitu od studia Naughty Dog začaly už v roce 2008. Od té doby uplynulo 12 let a stále jsme se nedočkali ničeho více než vystřídání několika režisérů a odhalení Toma Hollanda jako herce, který si má střihnout roli mladého Nathana Drakea.

Právě Holland nyní možná prozradil, že se přece jenom brzy dají věci do pohybu. V rozhovoru pro IGN se ohledně Uncharted rozhodně nedržel zpátky. "Začínáme točit asi za čtyři týdny. Mark Wahlberg bude jako Sully úžasný a kaskadéři, které máme v Berlíně už nyní udělali skvělý kus práce s přípravou jednotlivých kousků. Bude to vážně vzrušující. Jde o svěží náhled na Drakea, zatím jsme se s ním příliš v mladší podobě nesetkali. Bude to ale skvělý film a bude mít záběry z celého světa. Cestujeme kvůli němu a navštěvujeme úžasná místa. S Markem Wahlbergem budeme mít výborné léto," prozradil herec.

Pokud se tentokrát konečně opravdu podaří udržet v chodu práce na filmu, měli bychom se ho podle The Hollywood Reporter dočkat 5. března 2021. Vzhledem k minulosti snahy přenést Uncharted na stříbrné plátno bychom ale tuto informaci stále brali s rezervou.