Filmová adaptace Gran Turismo dorazí v roce 2023. Postará se o ni Neill Blomkamp

Hned to vypadá podstatně lákavěji.

Společnost Sony přišpendlila datum k filmové adaptaci závodní série Gran Turismo. Té bychom se měli dočkat 11. sprna 2023. Podle Deadline bude adaptace postavena na reálném příběhu chlapce, který miluje Gran Turismo natolik, že se stane opravdovým závodníkem.

To ale není vše. Do režisérského křesla se totiž posadil Neill Blomkamp, kterého můžete znát z takových pecek jako District Nine, Chappie nebo Elysium. O scénář se stará Jason Hall (American Sniper). Jak příběh, tak vizuální styl tedy bude mít adaptace vypiplaný.