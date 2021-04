Filmová adaptace Resident Evilu se odsouvá na konec roku

Sony včera oznámilo odklad filmové adaptace Resident Evilu, která měla do kin dorazit 3. září letošního roku. Nové datum premiéry pro Resident Evil: Welcome to Raccoon City zní 24. listopadu.

Podle Variety tentokrát za odkladem nestojí pandemie a situace ve světě, ale spíše zářijová premiéra filmu Marvel's Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Společnost tak chce, aby měl filmový Resident trochu volnější pole působení, a tudíž i větší šanci na úspěch.

Nová filmová adaptace hororu Resident Evil má natáčení za sebou

Na režisérské stoličce filmu sedí Johannes Roberts a z hereckého seznamu tu máme Kayu Scodelario v roli Claire Redfield, Hannah John-Kamen v roli Jill Valentine, Robbie Amella v roli Chrise Redfielda, Tom Hoppera v roli Alberta Weskera či Avana Jogia v roli Leona Kennedyho.